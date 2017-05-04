Когда у человека все хорошо в жизни, он начинает искать приключения на свою голову. У каждого это происходит по-разному. У меня, к примеру, это выражается в необъяснимом желании поменять технику, перейти на другую операционную систему, попробовать что-то новое. Казалось бы, зачем?

Есть же устройства, которые меня полностью устраивают и знаю же, что все равно вернусь на них обратно. Но вот такой дурной темперамент, обязательно нужно встать на грабли, чтобы ощутить, как круто было до этого.

Уже год меня посещает мысль попробовать на постоянной основе поработать за Windows ноутбуком. Компьютеры на Windows у меня есть, дома пылится игровой Asus ROG, который я изредка открываю и во что-то играю, но я ищу достойную замену Macbook’у, в том же ценовом сегменте и с такими же габаритами.

Такое желание появилось после презентации Microsoft, когда компания выпустила новые компьютеры Surface Studio, показала обновление Creators Update. Ведь так и рождается симпатия? Ты следишь за тем, что делает компания, как она пытается донести публике ценность своих продуктов и тебе начинает это нравится.

Недолго музыка играла, стоит чему-то пойти не так, лично в моем понимании, и сразу происходит пробуждение. Как будто холодной водой из ведра окатило. Посмотрел я презентацию Surface Book и Windows 10 S, и кроме вопроса «зачем это все?» мне ничего другого на ум не пришло. Как будто все шло идеально, а потом резко компания меняет вектор развития и начинает бежать в другом направлении.

К новому ноутбуку у меня нет никаких вопросов, он прекрасен, вопрос у меня вот в чем: зачем Microsoft начинает плодить настольные системы. Windows 10 S – операционка, созданная для учеников и учителей. Как будто это какие-то другие люди, которые не могли пользоваться спокойно обычной «десяткой».

Для тех, кто не в курсе, Windows 10 S это продукт, который связывает руки пользователю огромной и толстенной верёвкой под названием «Windows Store-certified apps». В рамках этой ОС пользователь может пользоваться только сертифицированными приложениями из магазина Windows Store. Вот сейчас откройте раздел «программы» на своём Windows компьютере и посчитайте, сколько из них вы установили из официального магазина Microsoft и сколько программ теоретически сертифицированы и доступны в нем? Skype не считается…

В Windows 10 S вы не сможете установить любимый браузер по умолчанию. Сиди и пользуйся Microsoft Edge, о Chrome или Mozzilla забудь.

Радостная новость есть, если доплатить $50, можно обновится до версии Pro и использовать «полноценную» операционную систему на новых ноутбуках, хотя не ясно, как этот тандем будет работать.

Такие «повороты» заставляют меня задуматься, а туда ли идёт компания, а стоит делать ставку на её продукты и выстраивать долгосрочные рабочие отношения?

Причины ёрзания на стуле со стороны Microsoft понятны, под боком обосновалась Google со своими Chrome Book, они уже отъедают 70% рынка в сфере образования. В 2016 году 50% учебных заведений США перешли на доступные Chrome Book. Естественно, Microsoft это напугало.

Теперь компании придётся решить вопрос с ценовой политикой, так как Chrome Book – не дорогие устройства, их цена начинается от $200. Знаете, что это значит? С выходом Windows 10 S, компании-партнёры начнут «штамповать» дешёвые ноутбуки, заточенные под Windows 10 S. С минимальными техническими характеристиками.

Потенциальный покупатель придёт в магазин и увидит бюджетный ноутбук на Windows 10 S, обрадуется возможности выгодной покупки и конечно же, задаст вопрос: «а чем отличается Windows 10 S от обычной «десятки»?». И вот тут случится ступор, torrent не поставишь, любимые программки не восстановишь, а бюджетное решение апгредить до «полноценного» Windows не имеет смысла, железо не потянет.

Вот такая параноидальная история. Не буду торопить события и посижу на своей «старушке» macOS. Надеюсь, что Apple в июне покажет просто обновлённую iOS и macOS, без всяких сюрпризов. Ведь тренд пошёл какой-то странный, сюрпризы не очень весёлые: то одни затыкают «дырки» в корпусе ноутбука, то другие делают операционную систему «обрубок» с приставкой «S».

P.S. Меня очень радует, что крупные производители софта ворвались на рынок железок. Я всегда считал, что компания, создающая операционную систему, должна делать собственный продукт, а у таких гигантов, как Microsoft и Google есть все шансы быстро втянуться в борьбу и сделать конкурентные решения. Так и происходит, с точки зрения дизайна и инженерной мысли новые ноутбуки Microsoft очень крутые, давно пора показать азиатским бездарям, как должно выглядеть красивое устройство, а не очередная штамповка. Скорее всего закажу Surface Book, не пожалею времени и сил и детально ознакомлюсь с продуктом.

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