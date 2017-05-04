Всем привет. Есть повод ещё раз представиться. Меня зовут Иван Лучков , на сайте Wylsa.com я часто пишу о технологиях и гаджетах, но моим постоянным увлечением также является мобильная фотография. За несколько лет мне удалось «подсадить» большое количество людей на мобильное фото. Год назад я создал хэштег в Instagram #лучковзацени. Идея была проста, мои подписчики выкладывали свои работы, я их оценивал и придавал общему обозрению.

Все закружилось и теперь под нашим тэгом больше 20 000 работ, есть много достойных снимков сделанных из разных уголков планеты на смартфон. Есть красивые пейзажи, портреты, у ребят оригинальный подход к обработке фотографии на смартфоне.

Обработка на смартфоне — это отдельная «песня», мне есть, что рассказать вам о ней. Я делаю много снимков, которые по внешнему виду не имеют ничего общего с реальной жизнью. Это круто! Подписчики подхватывают инициативу, и к примеру, после этого снимка начали поголовно перекрашивать свои фотографии.

Так как мобильная фотография с каждым годом набирает все больше популярности, мы с ребятами из Wylsacom Media посовещались и решили рассказывать об этом на сайте.

Один раз в неделю я буду выбирать три крутые фотографии, сделанные моими подписчиками под тэгом #лучковзацени. Буду описывать, почему я выбрал именно этот конкретный снимок и все это «добро» комментировать. Также будем проводить работу над ошибками, и разбирать одну фотографию, где, на мой взгляд, авторы допустили ошибки. Сегодня первый выпуск, начнём. И аккуратней, мобильная фотография заразна!

Вот прекрасный пример того, как можно сделать красивый снимок с минимальными усилиями. Силуэт на фоне воды и при этом обратите внимание на время суток. Я часто говорю подписчикам, что свет – это 50% успеха.

Мягкий свет выглядит всегда круто. Выбирайте закат или рассвет, это очень удачное время суток для фотографирования. На этой фотографии видны артефакты на воде, и даже это не испортило снимок. Почему получились артефакты?

Мне кажется, что это произошло из-за обработки фото, наверно снимок был сделан на Android-смартфон и обработан на нем же. Большинство фоторедакторов на Android отличаются плохим свойством — разрушают фотографию и добавляют такие аномалии. За этим нужно внимательно следить и учитывать, что после выгрузки фото в соц. сети снимок будет сильно пережат и потеряет в качестве ещё больше.

Ещё один силуэт. Если на это фото посмотрит технарь, то скажет, что тут все плохо, камера не отрабатывает динамический диапазон, в тенях все смешано и бла-бла-бла. Но творческая задумка отработана, силуэт получился, снято на фоне заката.

Кстати, посмотрите на небо, такого цвета не добиться в реальных условиях, тут наложен фильтр. Обычно подобная «синева» получается хорошо у VSCO или у Darkroom на iOS. Правая сторона фотографии искусственно затемнена. Зачем? Скорее всего внешний вид содержимого портил кадр, это могли быть некрасивые строения или посторонние предметы. В этом случае скрыть дефекты справа можно или инструментом Кисть в Snapseed, уменьшая показатель экспозиции, или просто применить виньетирование по правой стороне в любом фоторедакторе.

На этой фотографии видно, что у человека развита фантазия. Без обработки, возможно, эти листья выглядели не так аутентично, но автор заблаговременно знал, что будет, если применить к этому кадру фильтр из VSCO.

У мобильных фотографов я встречаю много подобных фотографий и такие снимки говорят мне, что у человека есть предрасположенность видеть вокруг себя какие-то предметы и делать красиво. Эта предрасположенность может быть, как говорится «от Бога», а может быть и наработана. Подобных снимков очень много в сети.

В 2017 году такие снимки имеют некую ценность, дело в том, что на фотке видна недостаточная детализация, скорее всего, фото сделано не на флагманский смартфон. Это круто, когда автор умеет использовать программные инструменты, тем самым нивелировать недостатки камеры смартфона, запасаясь идей и постановкой.

В Instagram меня часто просят оценить фотографии, чаще всего это делают люди, которые только начинают осваивать мобильную фотографию. Я не могу ответить всем, наверно ради этого и пишу подобные материалы. Вот вам пример подобной фотографии, давайте вместе разберёмся, что с ней не так.

Я не буду никого критиковать. С подобных фото начинали многие. Фото цветка — это не оригинально. Это не значит, что цветы не нужно снимать, просто в этой фотографии нет никакой смысловой нагрузки.

Очень часто люди покупают флагманские смартфоны, делаю фото цветов, букашек и пчёл. Видят детализацию на снимке, смотрят, как камера их флагмана справляется с цветопередачей и резкостью, но в этой фотографии максимум, что может показать автор, это то, что компания, выпустившая смартфон сделал мощную камеру. Все. Сам автор не приложил никаких усилий, для реализации снимка. Могу поспорить, каждый и вас, кто пытался фотографировать на смартфон, первым делом подбегал к красивому цветку и начинал его снимать, в надежде получить сочный кадр.

На первый раз, думаю, достаточно. Не стесняйтесь фотографировать, доставайте свои смартфоны и сохраняйте крутые моменты своей жизни, которые протекают вокруг. Фотография позволяет расширить кругозор и посмотреть обыденные вещи, как говорится, под другим углом.

Выкладывайте свои работы в инстаграм и помечайте их тэгом #лучковзацени. Рано или поздно мы доберёмся до вашего снимка!

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