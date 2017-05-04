Многие ошибочно полагают, что оформление пространства должно либо учитывать передовые тенденции, либо поддерживать стилистику старины, сообщает http://bilsh.com/. Вместе с тем, помещение, полностью выдержанное в направлении ретро, в настоящее время выглядело бы не совсем уместно.

Однако с помощью эклектики элементов различных эпох можно добиться невероятных эффектов, сделать интерьер актуальным на все времена. Даже спустя несколько лет такое оформление будет выглядеть стильно.

Чтобы создать привлекательный эклектичный дизайн, необходимо детально изучить данный вопрос. В целом будет оптимально отдавать предпочтение нейтральной палитре, она никогда не выйдет из моды. Кроме того, атрибутика старины прекрасно сочетается с такими цветами, как чёрный, белый, коричневый, бежевый, кремовый и пр. Антикварные изделия на фоне современности создадут изысканные контрасты, сделают интерьер неповторимым.

Также следует принимать во внимание архитектурные нюансы жилища, многие строения изначально включают в себя элементы в стиле ретро. В этом случае вполне допустимо выбирать аксессуары, свойственные прошлым эпохам. Старинные вазы и люстры прекрасно будут смотреться на фоне современных ковров и картин. Лепнина и антикварные комоды дополнят креативные изгибы мебельного гарнитура.

Как показывает практика, разные по духу элементы, объединённые единым пространством, часто создают особенную атмосферу. С помощью сочетаний старины и новаторства можно добиться ярких авангардных решений. Например, шкаф 60-х годов можно обшить коричневой кожей, повесить рядом с ним зеркало в позолоченной раме, завершив декор чёрно-белыми фотографиями вокруг. Стульями в провинциальном стиле можно дополнить набор модных стульев Пантон.

Изысканно смотрятся комплекты из современных и старинных элементов. В частности, можно повесить зеркало в грубой раме из дерева и расположить рядом актуальную лампу Bourgie от Kartell (пластиковая вариация светильника в стиле барокко).

Интересный ансамбль можно создать из антикварного деревянного комода и стильного поликарбонатного кресла. Стулья в стиле ретро могут служить прекрасным дополнением современного стеклянного столика с орнаментами эпохи барокко.

Использование подобного рода эклектики сделает интерьер вашего дома действительно уникальным.

Источник: http://bilsh.com/