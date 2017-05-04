Когда мы открывали необъятных размеров багажник Skoda Superb, получив машину на тестирование, и изучали, что там лежит, то я удивился наличию фонарика. 3 дня спустя, меняя в темноте пробитое колесо на дороге, благодарили создателей автомобиля за такую мелочь. Но обо всём по порядку, и так, чем же запомнилась эта машина?

У нас было 2 версии Skoda Superb. Первую вы, скорее всего, уже видели в ролике. Это неприлично быстрая Skoda, заставляющая краснеть владельцев BMW. Потому что она легко и быстро срывается с места и «делает» весь поток без усилий. Причём по виду вообще не скажешь, что под капотом Суперба живёт ураган. Кроме яркого цвета машина выделяется небольшими фишечками — антикрылом, спортивными дисками, специальными шильдиками.

Вторая машина оказалась в более простой версии. Это, если так можно выразиться «гражданский», спокойный вариант. И надо сказать, что нам повезло: вначале поездили на ней, а потом пересели на топовую. Машины кардинально различаются, одна очень быстрая, с точным управлением, очень цепкими тормозами и полуспортивным салоном. Вторая же рулится не так точно, ездит медленнее, а шумоизоляция как будто отсутствует от слова «совсем».

О езде

У нас было два Superb. Первый — попроще, у машины был 2-литровый турбомотор мощностью 220 л.с., а вот у второй — такой же объём, но уже 280 л.с. На бумаге разница может и не так впечатляет, во всяком случае я не ожидал, что это будет два совершенно разных по ощущениям автомобиля. Первый — быстрый, второй — очень быстрый.

Модный цвет «Золотой Dragon Skin» специально для Skoda Superb SportLine

Топовый Superb ещё и с полным приводом, поэтому со светофора улетаешь так быстро, что владельцы BMW догоняют с нереальной задержкой и очумело смотрят в окно, пока стоишь на следующем светофоре. Некоторые предлагают погоняться, ну окей. К счастью, быстрых «эмок» по пути не попадалось, но всякие 530-е топовый Superb рвёт с места. Приятно. Спасибо слегка «задушенному» двигателю от Golf R. Коробка передач, кстати, тоже от него.

Машина быстро ускоряется и моментально останавливается, тормоза просто свирепые, поэтому касаться педали нужно осторожно. Не ожидаешь, что такая большая машина так резво реагирует на действие. Описывать словами Superb сложно, проще показать на видео, на удивление эмоциональная машина, она просто провоцирует поддать газку и поехать побыстрее. Скептики скажут, что от DSG со временем ничего хорошего ждать не стоит, но знакомые владельцы авто концерна VAG пока не жаловались. Говорят, что проблемы с коробками передач уже давно позади.

Когда едешь 4 часа из Москвы во Владимир, то начинаешь ценить и любить адаптивный круиз-контроль. Машина сама тормозит, когда автомобиль спереди сбавляет ход, умеет держаться в полосе, следуя за дорожной разметкой. Хотя бывает и так, что в некоторых местах на дороге разметка пропадает, тогда автомобиль требует водительского внимания. Функция хорошая, но для проверенных дорог.

Версия SportLine выводит дополнительные данные во время движения

Расход топлива приятно удивил, бака на 66 литров хватило на 900 км езды, ещё и осталось. Вышло около 6-7 литров на сотню за городом и около 9-10 в городском режиме, клёво. Это цифры для версии с 220-сильным мотором, а сколько бензина кушает более спортивный агрегат, сказать не могу, в дальний путь на нём не катались.

О дизайне

Встречают по одёжке, поэтому чистый и новый Superb так и хочется разглядеть со всех сторон. Skoda разительно изменилась за последние годы, это уже не скромные машины, а вполне себе представительные автомобили. Замени эмблему и поставь другую — получится Audi, во всяком случае, внешнее сходство определенно есть. Такие же прямые линии, острые грани по всему кузову, попахивает внутренней конкуренцией.

Мне внешность понравилась, я вообще ценитель школы европейского дизайна, в меру скучного, но утилитарного. Такие машины долго не выходят из моды и нравятся почти всем. Skoda — это больше не скучные машины, нет, они смотрятся строго и современно, Superb красив со всех сторон.

Мне понравилось, что и в спортивной версии нет кричащих деталей вроде бесполезных в городе огромных спойлеров или прочих атрибутов «скоростной» техники. Мне нравится такая скромность, машина докажет на дороге, что может ехать быстро.

О комфорте

В интернете пишут, что Superb мог бы оказаться ещё лучше, если бы не внутренняя конкуренция. По размерам он больше VW Passat, а стоит дороже немецкого собрата. Но рядом уже маячит Audi A6, вот и попадает Superb в странную нишу. Большой хэтчбек (пардон, лифтбэк!) для ценителей динамичной езды (если рассматривать топовую версию машины ценой под 3 млн рублей). Вы таких знаете? Я — нет, довольно странная концепция, но раз выпускают, значит, кому-то это интересно.

Мне очень понравилась аудио система. Во-первых, эта система Canton очень громкая, на максимуме можно оглохнуть, запас по мощности избыточный, серьёзно, такое ощущение, как будто стоишь на концерте прямо рядом с колонкой. Во-вторых, мощный сабвуфер и чистый звук доставят радость в любой поездке. В-третьих, тут поддержка Android Auto и Apple Carplay, всё просто и удобно, главное, телефон по кабелю подключить, чтобы работали все функции.

У машины очень тяжёлые двери, массивные и основательные, а внутри ещё и спрятаны зонтики, так необычно, прямо как в Rolls-Royce.

Места спереди много, настолько много, что когда сдвигаешь сиденье назад на максимально возможную длину, то лишаешься упора для правой руки, ухватистая ручка оказывается слишком далеко. Поэтому приходится возвращаться обратно, будет за что хвататься в поворотах. Сиденья удобные, подогрев эффективный, но тканевый салон в машине за 2,5 млн рублей? Я такое не понимаю. Хорошо, что потом поездили на Superb в топовой версии, где были другие, более комфортные сиденья. Конечно же, кожаные, с алькантарой, с отличной боковой поддержкой — самое оно для быстрых покатушек.

Сзади места очень много, причём сиденье переднего пассажира можно двигать прямо с заднего сиденья, используя электропривод. Оно уезжает далеко вперёд, упираясь подушкой в переднюю панель. Тогда вытягиваешь ноги вперёд и наслаждаешься поездкой. Но на самом деле нет.

Superb в версии с тканевым салоном получает не очень удобные сиденья, в них приходится сидеть вертикально, угол спинки не меняется, а сама подушка мне показалась короткой. Почему же нет настроек? Если машину покупать в представительских целях, пассажирам сзади это не понравится. Хотя если использовать Superb как большое семейное авто, то вопросов нет, детям там понравится. Или в такси, Uber Select ждёт Superb?

Вдобавок ещё и мучает постоянный шум из колёсных арок. Спереди не так тяжко, но выше 120 км/ч лучше не ездить, становится совсем дискомфортно. Почему в Superb не добавили шумоизоляцию, я так и не понял, это же не бюджетный Rapid!

Багажник закрывается кнопкой, а открыть его можно, если провести ногой под бампером, нажимать кнопку не обязательно. Удобная вещь, когда идёшь из Ашана с пакетами грязной зимой, а ставить сумки на землю перед тем, как открывать багажник, совсем не хочется.

О пробое

В багажнике лежит фонарик, а ещё туда поместили липучки на пол, они помогают разделить необъятных размеров пространство на несколько секций, практично. К слову, о фонарике. На обратном пути из Владимира в Москву по дороге попались то ли ямы, то ли иные дорожные изъяны. Вначале удар пришёлся на правое переднее колесо, долбануло так, что создалось впечатление, как будто вылетела стойка. Остановились — посмотрели, вроде всё на месте. Поехали дальше, тут минут через 10 снова такой же удар. Громыхнуло смачно, через несколько секунд сделали остановку и увидели спущенное колесо. Замечу, что машина нормально держала полосу, её никуда не уводило, спокойно затормозили на обочине.

Остановились на обочине прямо под знаком «Добро пожаловать в Московскую область». Велкам! Вот тут и пригодился фонарик, когда поздним весенним вечером осматривали сдувшееся колесо. В багажнике лежит «докатка», прикрутили её на место израненного колеса и поехали. Как назло, по пути не было ни одного легкового шиномонтажа, одни грузовые. Обычно когда едешь, то и не обращаешь на такие вещи внимания, кажется, что случись что, уж заменить колесо или провести диагностику будет легко. Оказалось, ничего подобного, лишь в Балашихе добрались до мастерской, где после осмотра получили вердикт: шина пробита в нескольких местах, но диск цел. Так что отделались малыми потерями, спасибо Автодору за «качественное» покрытие.

Мнение

Skoda Superb — необычная машина. Если рассматривать топовую версию, то это машина-зажигалка, такой прыти от здорового авто никто не ожидал. Она может ездить быстро, вдобавок постоянно провоцирует втопить газ в пол. Потому что может, потому что это даётся ей легко и это доставляет радость тому, кто сидит за рулём.

А иначе зачем вообще тратить на неё около 2,5 млн рублей? Сколько-сколько? Да, за эти деньги можно купить маленький Mercedes C-classe или Ford Mondeo в топе, прилично сэкономив. Да, после тестового Mondeo я уже неравнодушно смотрю на него, очень понравился автомобиль. Как вариант — ещё есть Octavia RS. Она тоже быстрая, но не такая большая.

Мы долго думали и гадали, кто же он — покупатель Skoda Superb? Предположим, что это мужчина лет 35-40, он любит ездить вместе со своей женой и детьми, он аккуратный, но иногда любит «притопить», особенно когда катается в одиночестве. Возможно, что именно он купит максимально быстрый Superb, отдаст его на чип-тюнинг и доводку, чтобы получить ещё более быструю машину. Почему бы и нет? Skoda легко чипуется, проблем с запчастями нет, а простор для творчества огромный. У машины дружелюбный характер, поэтому никто и не догадается, какой зверь живёт под этим капотом.

Что по ценам? Можете посмотреть на сайте самой Skoda, там всё указано более подробно.

Самый простой Superb стоит 1 300 тыс. рублей, это версия с ручной коробкой передач и двигателем 1.4 TSI. Мы ездили на машине с 2.0 TSI мощностью 220 л.с., цены начинаются от 2 089 тыс. рублей. Также у нас была и топовая версия Skoda Superb SportLine с 2.0 TSI, полным приводом, 280-сильным мотором. Цены на неё начинаются от 2 751 тыс. рублей.

Нужно больше ярких цветов Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 12 2017 в 11:11 PDT

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