Xiaomi — удивительная китайская компания. С одной стороны — это зачастую сырые устройства, недопиленный софт и ожидание новых прошивок. С другой — покупатели получают «много смартфона» за умеренные деньги, при этом ещё и бывают красивые дизайнерские решения. В прошлом году появление Xiaomi Mi Mix взбудоражило мир гиков, ведь нереальной красоты телефон выпустила не Apple, не Samsung, не Sony, а Xiaomi.

Нравится это или нет, но производители идут к тому, чтобы убрать у смартфонов рамки, выпускать устройства, напоминающие небольшое зеркальце. Будет один огромный экран и всё, больше ничего. Такой штуки у конкурентов нет, да и никто за те полгода, что продаётся этот телефон, не рискнул выпустить в продажу нечто подобное.

Почему же? Никому не нравится? Нет спроса, не хватает возможностей?

Xiaomi Mi Mix — даже не шаг, это скачок в этом направлении, настолько футуристично он смотрится. Обзор, посвящённый смартфону, мы делали, а как только в России начались официальные продажи телефона, нам предложили попробовать специальную версию Xiaomi Mi Mix 18K. Вот о ней и поговорим, а заодно, вспомним, чем вообще так впечатляет этот телефон. Сразу скажу, что тут будет и эксклюзивный вариант Mi Mix, и обычная версия, с которой я проходил уже несколько месяцев, эдакая комбинация новых и старых впечатлений.

Экран — космос

Про экран можно рассказывать долго, но лучше посмотреть на телефон вживую. Здоровенные 6,4 дюйма, спрятанные в тонкие рамки — выглядит Mi Mix здорово даже спустя полгода после презентации, хотя уже вышли Galaxy S8 и LG G6, где тоже очень крупные дисплеи и узкие рамки. Но среди китайских телефонов альтернатив пока нет.

У нас на сайте висит материал о недорогих альтернативах Xiaomi Mi Mix, можете посмотреть, как в скором времени будут выглядеть бюджетные телефоны из Китая. Такой тренд мне нравится, скоро простые устройства будут выглядеть не хуже эксклюзивных топовых решений.

Xiaomi поставила очень качественное стекло, царапин на нём за полгода использования не появилось. И это здорово, потому что когда видишь царапины на новом iPhone 7 Plus через 3 дня после покупки, становится грустно. Конечно, потом внимание на них не обращаешь, но можно же сделать лучше.

Тут можно сказать, что автор продался и сравнивает саму Apple и какую-то Xiaomi. Но я не понимаю, почему на топовом Mi Mix поверхность не царапается, а глянцевый iPhone без чехла ушатывается прямо на глазах.

Разрешение дисплея нестандартное — 1080х2040 точек. Во время игр часть экрана просто остаётся белой, пережить наличие тонкой полоски можно, хотя эстетам это и не понравиться, но я спокойно с этим живу.

Не маловато ли разрешение? Меня всё устраивает, гонка за Quad HD в телефонах приводит к повышенной нагрузке, а оно надо? Вот если бы сюда поставили не IPS, а AMOLED-дисплей, тогда бы время работы ещё увеличилось, но и в текущем состоянии с автономностью всё в порядке.

Некоторые спрашивают: а что насчёт случайных срабатываний, когда пользуешься телефоном? На это я не жалуюсь, внезапных ошибочных действий не было. Возможно, это связано с тем, что в большинстве ситуаций пользуешься Mi Mix двумя руками и нечаянно что-то задеть просто не получится. Безрамочный дизайн — это и красиво, и удобно. Хотя если уронить скользкий керамический телефон, то… ладно, не будем о грустном.

За начинку не стыдно

За удивительной внешностью Xiaomi Mi Mix скрывается отличная начинка, всё по высшему разряду на момент анонса. Это значит, что процессор Qualcomm 821, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ собственной памяти. Версия Mi Mix 18K ещё круче: 6 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти, слота под карточку памяти в обоих случаях нет. Ну и ладно, проблем со свободным пространством не возникает в принципе.

Телефон идеально подходит для просмотра видео, спасибо огромному качественному экрану. Ещё тут громкий динамик, даже намёки на низкие частоты есть. Разъём под наушники остался на месте, тоже плюс. С играми всё отлично, начинка тянет любые приложения, ну а небольшую полосу, которая остаётся на экране при запуске некоторых программ, можно пережить.

Кроме топового (по прошлогодним меркам) железа тут 2 слота для Nano-SIM, NFC, а вот ИК-порта для управления бытовыми приборами нет. С GPS и ГЛОНАСС всё отлично, я периодически пользуюсь «большим Xiaomi» для прокладывания маршрутов, он быстро находит точки на карте.

Слева — HTC U Ultra, справа — Xiaomi Mi Mix. Xiaomi уже полгода радует дизайном, ни с чем не перепутать. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 1 2017 в 6:59 PDT

Долго работает

У меня были опасения насчёт времени работы, но Mi Mix оказался очень живучим телефоном. Тут аккумулятор на 4400 мАч, работает функция быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge, на полную зарядку уходит 2,5 часа от комплектного блока. При моей активности зарядки хватает на 2 суток, бывает и 3-4 дня при малоактивной нагрузке, когда телефон работает вторым-третьим устройством. Но даже при хардкорном использовании его и за день не всегда разрядишь, с автономностью всё отлично.

Разговорчики

У телефона нет привычного отверстия для динамика, звук идёт прямо через экран, прикладываете «лопату» к щеке и разговариваете. Но учтите, что и окружающие услышат, о чём идёт речь. Получается подобие громкой связи, для интимных разговоров лучше использовать гарнитуру. Да и вообще, держать в руке такую большую штуку, растопырив пальцы, не удобно. Так что если любите беседовать по телефону, то без bluetooth- или проводной гарнитуры не обойтись.

Ещё тут нет привычного ИК-датчика, во время разговоров не всегда срабатывала блокировка экрана, периодически включалась подсветка, тогда можно ненароком нажать на кнопку. Но потом проблему пофиксили очередным обновлением прошивки, всё-таки есть и положительная сторона у еженедельных «доделок» софта, больше претензий к ультразвуковому датчику нет.

Некоторые знакомые владельцы Mi Mix по нему вообще не разговаривают, люди пользуются им в качестве небольшого планшета или навигатора в машине. К тому же с переходом на мессендежры, проще продиктовать несколько предложений и отправить в чат, чем висеть на линии, одновременно общаясь с несколькими людьми. Мир успел измениться за последние 10 лет, так что старые сценарии уже не работают.

Не царапается, но скользкий

Керамический корпус — это практично? Нет, зато красиво. Телефон ощущается в руке, как iPhone в цвете Jet Black, такой холодный и маркий глянец, напоминающий стекло, но это новый материал, не стеклянная поверхность. Правда, в отличие от айфона, Mi Mix не царапается. Экран не царапается, корпус не царапается, отлично всё продумали.

Но к проблемным вещам отнесу скользкое покрытие, пользоваться Mi Mix без чехла не советую, уж очень он большой. Увы, но в комплектном кожаном чехле пропадает вся прелесть ощущений, но это уже издержки таких аксессуаров.

Сканер отпечатков расположен сзади прямо под объективом камеры, так что с непривычки можно и промахнуться. Но со временем запоминаешь, где находится заветная клавиша, ошибки исчезают.

Камера

Камера на 16 мегапикселей тут не потрясает результатами съёмки, хвалить телефон не за что, качество по меркам флагманов так себе. Но кто же будет покупать Mi Mix ради фото, его берут только из-за дизайна. Ну а снять житейскую сценку телефон может, днём при солнечной погоде результаты как у телефона за $200. Недавно я писал о Xiaomi Mi 5C, можете заодно сравнить.

Xiaomi Mi Mix 18K

Чем топовая версия лучше обычной? Больше оперативной памяти: 6 против 4. Больше встроенной памяти: 256 ГБ против 128 ГБ. Сканер отпечатков и объектив камеры окантованы 18-каратным золотом. Смотрится отделка аккуратно, никакой цыганщины. А какие ещё отличия? В остальном они равны.

Сколько стоит

К слову, о ценах. В России официально продаётся только версия с 18-каратным золотом c 256 ГБ памяти, она стоит 39 990 рублей. Если заказывать телефон из Китая, тогда он обойдётся в 33-34 тысячи. Довольно странно, но Mi Mix на 128 ГБ в Китае стоит столько же! А вот версия в белом, а не чёрном цвете там стоит дороже — около 36 000 рублей. Да, бывает и Mi Mix в белом, но я такой ещё не видел вживую.

Но официальное представительство Xiaomi в России взялось наводить порядок и бороться с серыми поставками, что уже успели почувствовать на себе покупатели. Люди жалуются, что таможня всё чаще разворачивает посылки с Xiaomi обратно. Поэтому учтите этот момент, если надумаете заказать себе такой аппарат.

Альтернативы

С чем можно сравнить Xiaomi Mi Mix? Он странный, в том плане, что китайские братья-конкуренты ничего подобного не предлагают. Стоит ли ставить ему в альтернативы Galaxy S8? Нет, конечно. Samsung вышел по всем параметрам топовым, там идеальная камера, защита от воды и куча других наворотов, чем не может похвастаться Mi Mix.

На мой взгляд, Mi Mix — эдакий концепт, который довели до ума и решили продавать в магазинах. В мире мобильных устройств такое случается очень редко, поэтому отнесёмся к Mi Mix с пониманием. Основные продажи приходятся на бюджетные Redmi, а безрамочный Mi Mix — здоровенная сверкающая вишенка на огромном торте из недорогих смартфонов Xiaomi.

Мнение

Лет 10 назад существовали так называемые «имиджевые модели». Телефоны с интересным дизайном, отличными материалами вроде кожи или изящно обработанного алюминия. Но потом появился iPhone и занял эту нишу — тут вам и имидж, и характеристики, с тех пор ничего не меняется. Телефоны стали бытовой техникой, однотипные характеристики, однотипный дизайн.

Xiaomi Mi Mix показал, что если приложить немного фантазии, посмотреть на идеи прошлого (вроде Sharp Aquos, который так и не выстрелил), заложить современные характеристики, то на выходе получаем ту самую вау-модель, которой так не хватало.

Да, Mi Mix стоит относительно дорого по меркам Xiaomi, фанаты марки привыкли к более скромным ценникам, телефон требует бережного отношения. Но какой дизайн! Он как оранжевый холодильник в магазине бытовой техники на фоне безрадостного ряда одинаковых серебристых собратьев.

Не понравилось

качество разговорного динамика

посредственная камера

Понравилось

отличный экран

потрясающий внешний вид

отличный звук

долго работает

ксяоми лудше! ©

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