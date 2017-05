Создатель Melville House Books Деннис Джонсон в составе группы независимых издателей давно борется с Amazon за огромные растущие сборы с мелких издателей. Кроме Amazon у них и ещё один враг — издательство Hachete, оно намеренно завышает цены и задерживает поставки. Джонсон счёл это вымогательством и сравнил их с мафией.

Он долго сотрудничал с Amazon, однако вдруг ресурс удалил со своего магазина все книги Melville, пока тот не заплатил за размещение, а позже Деннис назвал это взяткой. Его команда начала активно критиковать сервис в Твиттере и посмеялся над магазином компании, что открылся прямо напротив офиса его издательства.

Команда критикует и Hachete, которые решили набить девушке реальное тату дракона ради рекламы новой книги. И издательство Simon & Schuster, которое предложило $250 000 за книгу о свободе слова.

Издание The Verge взялл интервью у Денниса.

According to Hooked, a "Twitter for fiction" app, this is a book now. https://t.co/7G6BJuR3oi pic.twitter.com/G1NhKD2ywj

— Melville House (@melvillehouse) December 6, 2016