Социальные сети убивают издательское дело
Создатель Melville House Books Деннис Джонсон в составе группы независимых издателей давно борется с Amazon за огромные растущие сборы с мелких издателей. Кроме Amazon у них и ещё один враг — издательство Hachete, оно намеренно завышает цены и задерживает поставки. Джонсон счёл это вымогательством и сравнил их с мафией.
Он долго сотрудничал с Amazon, однако вдруг ресурс удалил со своего магазина все книги Melville, пока тот не заплатил за размещение, а позже Деннис назвал это взяткой. Его команда начала активно критиковать сервис в Твиттере и посмеялся над магазином компании, что открылся прямо напротив офиса его издательства.
Команда критикует и Hachete, которые решили набить девушке реальное тату дракона ради рекламы новой книги. И издательство Simon & Schuster, которое предложило $250 000 за книгу о свободе слова.
Издание The Verge взялл интервью у Денниса.
- Кто пишет твиты?
- Есть много людей, у которых свои должности в издательстве, но время от времени каждый из них что-то “твитит”. Порой вмешиваюсь и я.
According to Hooked, a "Twitter for fiction" app, this is a book now. https://t.co/7G6BJuR3oi pic.twitter.com/G1NhKD2ywj
— Melville House (@melvillehouse) December 6, 2016
- Аккаунт в Твиттере, получается, продолжение блога?
- В 90-х годах у меня была колонка в одной из газет, её читали во всём мире. Блог я начал в 2001 году, а вскоре Yahoo признал его сайтом недели. Тогда мы с женой и начали заниматься ним всерьёз. Я был расстроен положением книжного дела в стране.
- Какие у вас отношения с Amazon?
- Они монополисты и сильно портят жизнь издателям.
- Чья была идея критиковать других в Твиттере?
- Всё началось с притязаний с HarperCollins — мы не понимали их логотип и назвали его “оливкой”. Сейчас так его называют все.
- Какая репутация у вашего издательства?
- Мы создали компанию, которая не боится говорить то, что думает на самом деле. Поэтому к нам тянутся люди.
- Melville Books кажется издательством, которое ещё даст фору интернету.
- Это продолжение нашего блога. Нам нравится то, что мы делаем, поэтому мы на плаву. Однако, интернет нам очень помогает — социальные сети помогают находить нам единомышленников.
- Какое будущее у индустрии в ближайшие 4 года?
- Мы провалили борьбу с администрацией Трампа. Например, Simon & Schuster начали публиковать его речи. СМИ изменилось и суть уже не так важна как связи и поддержка государства.
- То есть, сейчас все делают политическую литературу?
- До инаугурации можно ли было найти на прилавках биографию Трампа? Сейчас их уйма.
- Как бы вы описали свою аудиторию?
- Большинство из них — пользователи соц. сетей. У нас есть куча фанатов и мы к ним относимся как к самым интеллектуальным, самым порядочным людям.
Источник: The Verge