Создатель Melville House Books Деннис Джонсон в составе группы независимых издателей давно борется с Amazon за огромные растущие сборы с мелких издателей. Кроме Amazon у них и ещё один враг — издательство Hachete, оно намеренно завышает цены и задерживает поставки. Джонсон счёл это вымогательством и сравнил их с мафией.

Он долго сотрудничал с Amazon, однако вдруг ресурс удалил со своего магазина все книги Melville, пока тот не заплатил за размещение, а позже Деннис назвал это взяткой. Его команда начала активно критиковать сервис в Твиттере и посмеялся над магазином компании, что открылся прямо напротив офиса его издательства.

Команда критикует и Hachete, которые решили набить девушке реальное тату дракона ради рекламы новой книги. И издательство Simon & Schuster, которое предложило $250 000 за книгу о свободе слова.

Издание The Verge взялл интервью у Денниса.

Кто пишет твиты?

Есть много людей, у которых свои должности в издательстве, но время от времени каждый из них что-то “твитит”. Порой вмешиваюсь и я.

According to Hooked, a "Twitter for fiction" app, this is a book now. https://t.co/7G6BJuR3oi pic.twitter.com/G1NhKD2ywj — Melville House (@melvillehouse) December 6, 2016

Аккаунт в Твиттере, получается, продолжение блога?

В 90-х годах у меня была колонка в одной из газет, её читали во всём мире. Блог я начал в 2001 году, а вскоре Yahoo признал его сайтом недели. Тогда мы с женой и начали заниматься ним всерьёз. Я был расстроен положением книжного дела в стране.

Какие у вас отношения с Amazon?

Они монополисты и сильно портят жизнь издателям.

Чья была идея критиковать других в Твиттере?

Всё началось с притязаний с HarperCollins — мы не понимали их логотип и назвали его “оливкой”. Сейчас так его называют все.

Какая репутация у вашего издательства?

Мы создали компанию, которая не боится говорить то, что думает на самом деле. Поэтому к нам тянутся люди.

Melville Books кажется издательством, которое ещё даст фору интернету.

Это продолжение нашего блога. Нам нравится то, что мы делаем, поэтому мы на плаву. Однако, интернет нам очень помогает — социальные сети помогают находить нам единомышленников.

Какое будущее у индустрии в ближайшие 4 года?

Мы провалили борьбу с администрацией Трампа. Например, Simon & Schuster начали публиковать его речи. СМИ изменилось и суть уже не так важна как связи и поддержка государства.

То есть, сейчас все делают политическую литературу?

До инаугурации можно ли было найти на прилавках биографию Трампа? Сейчас их уйма.

Как бы вы описали свою аудиторию?

Большинство из них — пользователи соц. сетей. У нас есть куча фанатов и мы к ним относимся как к самым интеллектуальным, самым порядочным людям.

Источник: The Verge

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