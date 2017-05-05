Споры между Apple и Qualcomm набирают новые обороты, поскольку теперь производитель процессоров добивается запрета на ввоз iPhone в Америку. Компания готовит иск в Комиссию по международной торговле с просьбой запрета продаж iPhone на территории США.

Стоит отметить, что в отличии от окружных судов, Комиссия рассматривает дела намного быстрее. Этот иск — развитие конфликта, который начался, когда Федеральная торговая комиссия обвинила Qualcomm в монополии. Тогда на этой волне Big А подала иск против компании на 1 миллиард долларов США.

Apple решила не платить задолженность Qualcomm до завершения судебных разбирательств.

Источник: TNW

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