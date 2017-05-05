Пятница, 5 Мая

Роскомнадзор заблокировал WeChat

05.05.2017 11:30 0

Официальный сайт главного китайского мессенджера WeChat был заблокирован в России по решению Роскомнадзора. С 4 мая все провайдеры обязаны запретить доступ ко всем связанным IP-адресам.

Некоторые пользователи уже сообщили о блокировке работы самого мессенджера. Причиной блокировки ведомство назвало нарушение порядка регистрации.

Ранее с подобной формулировкой были заблокированы Zello, Line и Blackberry. WeChat — крупнейший мессенджер, который является важным инструментом для жителей Китая не только для общения, но и коммерции. Многие бизнес-процессы, в том числе и со стороны российского пользователя, ведут с Китаем через WeChat.

Последует ли реакция со стороны Китая, не известно, но тысячи пользователей уже ощутили на себе неудобства в коммуникации с Поднебесной.

Источник: Meduza

Источник

Роскомнадзор заблокировал WeChat
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