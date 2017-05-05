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Gearbest приостанавливает продажи смартфонов Xiaomi

05.05.2017 11:00 0

На днях российский дистрибьютор производителя ООО “Смарт Оранж” инициировал внесение всей продукции бренда Xiaomi в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В итоге таможня начала массово останавливать посылки с гаджетами Xiaomi и возвращать их продавцам. У “Роскомсвободы” уже есть на руках официальные положения таможенной службы по поводу Xiaomi. Запрет распространяется на любые посылки, даже для личного пользования.

Если у вас завис заказ с гаджетом данного бренда, вам следует обратиться в службу поддержки Gearbest.

С целью предотвращения подобных случаев в дальнейшем, интернет-магазин решил приостановить продажу устройств Xiaomi для российских пользователей.

Возобновить продажи обещают как только решится вопрос с таможней.

Источник: Gearbest

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Gearbest приостанавливает продажи смартфонов Xiaomi
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