Пятница, 5 Мая

Microsoft презентует новые Surface 23 мая

05.05.2017 10:30 0

После большого мероприятия на этой неделе, где показали Windows 10 S и Surface Laptop, компания Microsoft не собирается останавливаться и порадует нас новыми устройствами в конце этого месяца.

23 мая в Шанхае Microsoft покажет всем, что будет дальше.

Панос Панай, топ-менеджер корпорации, также подтвердил событие своим твитом.

See you in Shanghai. May 23. #MicrosoftEvent #Surface https://t.co/aMgvkkqE52 pic.twitter.com/vzcK9MqIpf

— Panos Panay (@panos_panay) May 5, 2017

Возможно, компания покажет Surface Pro 5 (утечки уже были) с новым процессором Kaby Lake или что-то новое в мире виртуальной и дополненной реальности.

Источник: TNW

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