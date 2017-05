После большого мероприятия на этой неделе, где показали Windows 10 S и Surface Laptop, компания Microsoft не собирается останавливаться и порадует нас новыми устройствами в конце этого месяца.

Панос Панай, топ-менеджер корпорации, также подтвердил событие своим твитом.

See you in Shanghai. May 23. #MicrosoftEvent #Surface https://t.co/aMgvkkqE52 pic.twitter.com/vzcK9MqIpf

— Panos Panay (@panos_panay) May 5, 2017