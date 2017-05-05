Производительность и скорость отклика компьютера регулирует жесткий диск, который также называют HDD. Но если вы начали замечать замедление работоспособности, возможно стоит у становить в macbook ssd. Также необходимо проводить профилактику компьютера, о которой многие пользователи забывают, но чистка от пыли и замена термопасты помогает избежать множества проблем в работе ноутбука. SSD накопитель имеет ряд преимуществ перед обычным жестким диском, который со временем эксплуатации выходит из строя. Новый способ хранения данных можно использовать также и для IMac, ведь SSD в несколько раз преувеличивает скорость записи информации чем на HDD.

Жесткий диск состоит из нескольких пластин, которые со времен начинают сыпаться или забиваться пылью, что затрудняет процесс обработки информации. SSD можно подключить к самому процессору или вставить в ноутбук, поскольку сам накопитель очень похож на знакомую нам флэш-карту. Вы можете выбрать любую емкость SSD на сайте 4mac.com.ua, от 64 Гб и выше. В отличие от жесткого диска данный накопитель может работать несколько лет, и вам не нужно будет волноваться о замене флешки.

Перед выбором SSD рекомендуем ознакомится с некоторыми особенностями накопителя. К сожалению, при случайном удалении данных, их невозможно восстановить. Но как же уберечь важную информацию? Во-первых, во избежание перепадов напряжения от сети, рекомендуем установить специальный стабилизатор напряжения. Также вы можете использовать накопитель в качестве системного диска, хранить на нем программы и файлы, при потере которых вы не очень огорчитесь. В макбуке есть возможность установить SDD в качестве дополнительного накопителя, совместно с жестким диском, таким образом, важную информацию можно продолжать хранить на HDD.

Почему стоит приобрести ssd для макбук? На сегодняшний день, этот вариант имеет массу преимуществ перед жестким диском, а именно:

Обеспечивается высокая скорость записи данных и производительность ноутбука

Экономия энергии

Широкий выбор необходимого объема

Отсутствие механических деталей позволяет избежать шума во время работы

компьютера

Небольшой вес

Прочность

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