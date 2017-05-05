После того, как официальное представительство Xiaomi взялось наводить порядок в России, в интернете началось активное обсуждение методов работы. Компания хочет ограничить серый рынок, но заодно с этим «бьёт» по обычным покупателям. Пока идёт борьба с оптовиками, страдают те, кто приобретает телефоны для себя и знакомых.

Почему у нас любят Xiaomi

Когда в конце 2014 года резко изменился курс рубля по отношению к доллару, люди в очередной раз пересмотрели отношение к китайским телефонам: имя бренда не играет роли, а важны характеристики и доступная цена. Всеобщая любовь к Xiaomi объясняется просто — заказанные напрямую из Китая телефоны стоят дёшево. Благодаря спросу этим пользуется наш «серый» рынок, так что цены на телефоны в Китае и России почти одинаковые.

Но с появлением официальных продаж ситуация изменилась. Можно купить недорого в Китае, можно купить недорого серый в Москве, можно купить по более высокой цене официальный Xiaomi. В последнем случае многие задают вопрос, ну и зачем платить больше, если получаешь такой же телефон?!

Почему выгодно покупать Xiaomi в Китае?

Чем чревата покупка телефона напрямую из Китая? Можно лишиться гарантии. Но продавцы на том же Алиэкспресе предлагают доплатить и получить сервисное обслуживание.

Телефоны продаются с прошивками для Китая, но это тоже не смущает покупателей, можно поставить правильный софт самостоятельно. Либо вообще купить телефон с глобальной версией прошивки.

Главное — дождаться покупки, потому что порой доставка занимает около месяца. Но бывают и счастливые случаи, когда покупка доходит дней за 10. Бывают и менее приятные ситуации: знакомые продавцы жалуются на частый брак в бюджетных моделях, встречаются и поддельные Xiaomi.

В общем, жили себе счастливо фанаты Xiaomi, славили марку, писали в комментариях к обзорам «зачем вам айфон/самсунг/и прочее, Ксяоми лудше, берите Ксяоми!» Выражение стало мемом, фанаты бесятся и обижаются, но сами же виноваты, никто не тянул за язык. Короче, любили сильно бренд, но в одночасье оценка резко изменилась.

Обсуждение в соцсетях

Позиция Xiaomi Russia выглядит так:

В силу пп. 2 п. 1 ст. 313 Таможенного Кодекса Таможенного Союза, не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза. В свою очередь, Всемирная почтовая конвенция (принята в Дохе 11.10.2012 г.) в п. 2.1.3 запрещает пересылку контрафактных и пиратских предметов.

Признаки контрафакта определяются страной-участницей Всемирной почтовой конвенции.

В частности, исходя из толкования п. 1 ст. 1515, п. 4 ст. 1252 и ст. 1487 Гражданского кодекса РФ, а также п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, ввоз на территорию РФ товаров, маркированных товарным знаком, является самостоятельным способом его использования. Согласно ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Таким образом, товар, ввезенный без согласия правообладателя, чьи интересы на территории РФ представляет ООО «СМАРТ ОРАНЖ, является контрафактным, поскольку нарушает исключительные права на товарный знак правообладателя.

В данном случае применяются вышеуказанные нормы права, а не пп. 1 п. 2 ст. 328 ТК ТС, т.к. в силу п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права имеют высшую юридическую силу по отношению к внутренним правовым нормам.

Запрет такого способа использования товарного знака, как ввоз товаров, маркированных Товарным знаком на территорию РФ, направлен на соблюдение международных обязательств РФ в области охраны прав интеллектуальной собственности в соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 44 и пп. «о» ст. 71 Конституции РФ и не противоречит ч. 1 ст. 74 Конституции РФ.

Всемирная почтовая конвенция (принята в Дохе 11.10.2012 г.) в п. 2.1.3 запрещает пересылку контрафактных и пиратских предметов.

Пользователи тоже не молчат и реагируют в ответ

Если посмотреть на комментарии, то положение дел не устраивает очень многих.

Хотя есть и другое мнение — люди понимают, что по той же цене, что и на Алиэкспрессе, телефон в России в официальной рознице не купить. Сервис и поддержка тоже стоят денег.

Что теперь происходит в России с Xiaomi?

Таможня тормозит посылки со смартфонами и отправляет их обратно, часть отправлений доходит, часть — нет. Если почитать обсуждение проблемы в паблике Вконтакте, можно увидеть, что любовь покупателя получить легко, но так же легко и потерять.

О чём мы и говорили раньше: весь культ бренда держится лишь на низкой цене. И то, благодаря тому, что телефоны можно купить напрямую из Китая. А не потому, что это такая низкая розничная цена на официальные товары.

Если коротко, то мнение читателя о положении дел можно сформулировать как-то так: нам плевать, официальные ли это поставки или нет, дайте мне мой дешёвый Сяоми!!11

И это… правильная позиция. Если судить с точки зрения покупателя, который не хочет платить лишние деньги. Потому что война представительства с серым рынком приведёт к повышению цен, «серяк» по-прежнему будет продаваться, просто цены вырастут, как это обычно бывает в таких случаях.

Простой пример. Каждой осенью начинаются продажи новейших айфонов, в Россию они попадают очень быстро, добираясь до нас в чемоданах, сумках и рюкзаках. Задача продавца-перекупщика простая: лишь бы поскорее и подороже продать в первые дни. Ничего личного, просто коммерция: там купил, тут продал, есть спрос — вот вам и предложение.

Челночный бизнес работал и работает. Apple, для примера, тоже пыталась бороться с таким рынком. Ну и что получилось? Ничего, как продавали «серые» айфоны, так и будут продавать. Разница в цене всё оправдывает, не все хотят переплачивать.

Что будет дальше?

Xiaomi планирует выйти в России в ТОП-5 по продажам к концу года. Как бороться с конкурентами? Ценой, тут без вариантов.

Влияет ли мнение тех, кто покупает в интернете на политику продаж? Нет, потому что основная масса покупок приходится на обычную розницу. Доля интернет-продаж небольшая, около 10-15%, так что на общем фоне это скромная цифра.

Учитывая, что фанаты Xiaomi — преимущественно гики, знатоки интернет-форумов, то люди просто со временем перейдут на другую продукцию, вот и всё. Компания потеряет тот громкий кричащий комок из преданных фанатов, которые на каждом углу вещают, что «Ксяоми лудше». Так, может, оно и к лучшему? Тише будет, а интернет-воины переключатся на иной бренд и начнут славить изо всех сил.

Зато обычные люди, которые как покупали технику в рознице, так и продолжают ходить за ней, поднимут продажи Xiaomi. Потому что на фоне других брендов цены в рознице привлекательные, характеристики у Xiaomi нормальные, а весь этот шквал негодования в интернете там же и останется.

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