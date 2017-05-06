Успешные и начинающие предприниматели Казахстана знают, что вне зависимости от сферы деятельности предприятия, ему крайне необходим сайт в интернете. Присутствие во всемирной паутине магазина, завода, бренда, творческой личности, отеля, салона красоты, медицинского центра и образовательного комплекса — залог его успешной деятельности, расширения клиентской базы и географии работы.

Поскольку большинство современных обывателей ищут услуги и товары в сети, предприниматели стараются удовлетворить спрос потенциальных клиентов, представляя через свои веб-сайты максимум информации и возможностей пользователям. В Астане можно заказать разработку виртуального портала под ключ прямо тут. Компания The Design создает индивидуальные сайты для разных заказчиков, удовлетворяя все представления клиентов, и отвечая поставленным запросом и требованиям. Мы гарантируем функциональные и удобные по архитектуре, лёгкие и оптимизированные для клиентов сайты европейского образца, которые будут разработаны чётко в оговоренный период с выполнением всех и требований клиентов. После того, как будет составлено и одобрено техническое задание, веб-студия перейдет непосредственно к воплощению виртуального ресурса жизнь, поможет повысить доходность компании вне зависимости от того, в каком сегменте рынка она работает.

За 4 года создания виртуальных порталов мы успешно выполнили свыше сотни проектов и удовлетворили интересы более чем 120 клиентов, стали сотрудничать с американской корпорацией Google и заняли призовые места в ключевых мировых рейтингах по IT. В нашей команде работают опытные специалисты, которые используют при создании сайтов инновационные инструменты интернет-маркетинга, постоянно повышают уровень своей квалификации, присутствуя на тренингах и семинарах и перенимая актуальные тенденции и новшества. Наши мастера — это креативные, надежные и ответственные специалисты, которые выполняют свою работу, сохраняя в любых ситуациях стрессоустойчивость и позитивный взгляд на жизнь. Если вы хотите создать сайт в Астане, обращайтесь к нам или оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с вами в удобное для вас время, чтобы обсудить детали взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Мы поможем вам создать эффективный инструмент развития бизнеса и увеличить доход во много раз благодаря интернету и его возможностям.