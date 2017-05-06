Проектор является довольно дорогостоящей вещью и используется он для трансляции различных изображений на экране. Он незаменим для демонстрации во время презентации на конференциях и семинарах. Однако если ваш проектор перестал включаться, то под угрозой находится все мероприятие. Единственным спасением в этой ситуации станет ремонт проекторов.

Самые распространенные поломки проекторов и причины их возникновения

Очень часто к неисправностям этой техники приводит несоблюдение температурного режима. В результате длительного использования проектора происходит перегрев лам, и в данном случае система охлаждения просто не успевает выполнять свои функции. Чаще всего в сервисные центры обращаются с такими неисправностями:

Самопроизвольное отключение проектора – может возникать в результате засорения системы охлаждения. Для устранения этой проблемы квалифицированные мастера проводят чистку устройства от пыли и посторонних частиц; На экране появляется тусклое изображение, которое размыто по краям. Если вы столкнулись с такой проблемой то, скорее всего, вышла из строя лампа и ее необходимо заменить; Домашний проектор не передает изображение на экран – в данном случае из строя вышел балласт, который подаёт высокое напряжение на лампу; Изображение на фоне передается с белыми пятнами – это может свидетельствовать о загрязнении оптической системы. С этой поломкой не стоит затягивать, ведь не вовремя проведенный ремонт проектора может привести к выходу из строя оптической лампы.

Стоит добавить, что на качество изображения влияют различные настройки ноутбука. Для этого вам нужно проверить, в каком разрешении на компьютере открывается картинка, потому как при перенесении ее на большой холст может теряться качество.

Когда нужно обращаться за помощью к квалифицированному мастеру:

Механические повреждения защитного кожуха – обычно эта поломка может возникнуть в результате самостоятельной замены лампы. В данном случае не стоит продолжать ремонт проектора, а лучше всего обратится за квалифицированной помощью;

Явные изменения внутренних узлов и деталей в устройстве;

Проблемы в работе встроенного компьютера и операционной платы;

Проблемы в работе охладительной системы.

Если ваш мультимедийный проектор перестал работать из-за неправильной эксплуатации или скачков напряжения, не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно. Вмешательство дилетантов, а также самостоятельный демонтаж может привести к механическим повреждениям устройства. Лучше всего обратится в специализированный сервис-центр, который оснащен специальным диагностическим оборудованием.

Специалисты сервисного центра, который в Москве находится по адресу ул. Спартаковская, д.19, стр.2. быстро и качественно могут отремонтировать проектор с гарантией. Прежде чем приступить к ремонту, они проводят диагностику устройства с целью выявления скрытых поломок. Только после этого приступают к восстановительным работам. Проектор довольно дорогое и хрупкое устройство, которое при неправильном обращении легко может выйти из строя. Именно поэтому доверить ремонт проекторов можно только профессионалам.