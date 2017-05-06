Современные смартфоны оснащаются мощными и производительными процессорами. Интересный факт: процессоры для смартфонов 2017 года стали намного быстрей и эффективней настольных компьютеров, которые выпускались лет 10 назад. Производители каждый год увеличивают количество ядер, повышают рабочую частоту и улучшают другие характеристики. При этом стоит отметить и то, что разработчики приложений также ориентируются на все более мощные процессоры. Сегодня можно встретить множество игр и приложений, которым для работы требуется современный процессор высокой производительности. И если вы выбираете смартфон для игр, смартфон с лучшей камерой или планируете использовать другие ресурсоемкие приложения, нужно особое внимание уделять этим характеристикам процессора вашего мобильного устройства.

В статье мы сделаем небольшой обзор наиболее распространенных производителей процессоров для мобильных гаджетов (смартфонов и планшетов). Традиционно процессоры для смартфонов оцениваются по методу AnTuTu. Этот бенчмарк дает комплексную картину по всем параметрам и производительности чипсета. На данном сегменте рынка наибольшая конкуренция наблюдается между двумя основными производителями – американским Qualcomm и китайской компанией, выпускающей чипсеты Mediatek. Отметим, что такие известные бренды, как Apple и Samsung для своих мобильных устройств выпускают собственные чипы, которые традиционно можно встретить только на их моделях. Итак, наш небольшой рейтинг процессоров для смартфонов по производителям.

Процессоры Qualcomm

Компания была основана в 1985 году и изначально специализировалась на производстве телефонов, GPS модулей и других беспроводных устройств. Сегодня этот бренд известен, как один из лидеров рынка чипов для смартфонов. Начиная с 2005 года, компанией лицензирована технология ARM, выкуплены права на создание Cortex A8. Это и стало основой для разработки собственного чипа. Линейка топовых процессоров выпускается под именем Snapdragon. Это лучшие процессоры для смартфонов, которые можно встретить во флагманах многих ведущих брендов. Даже компания Samsung, разрабатывающая собственные чипсеты, в некоторые модели устанавливает процессоры Snapdragon.

Линейку процессоров Qualcomm возглавляет чипсет Snapdragon 835. На сегодняшний день это мощнейший мобильный чип, демонстрирующий 181793 балла по AnTuTu. Это чрезвычайно высокие показатели производительности, превышающие даже уровень флагманского чипсета A9 от компании Apple. Можно с уверенностью сказать, что это лучший процессор для смартфона на андроид на сегодняшний день.

Отметим, что компания также производит процессоры для смартфонов среднего и бюджетного ценового сегмента. Здесь явным лидером является мощный и производительный чипсет Snapdragon 430 MSM8937.

MediaTek

Китайский производитель процессоров ARM впервые выпустил свою продукцию в 1997 году. Продукция этой компании встречается во многих смартфонах бюджетного и среднего сегмента рынка. Одним из наиболее распространенных и производительных недорогих процессоров является чип MT6735A, который устанавливается на большинство популярных бюджетных смартфонов.

Именно MediaTek принадлежит первенство создания первого 10-ядерного процессора Xelio X20, который сегодня является мощнейшей однокристальной системой. По AnTuTu этот чип выдает более 70 тысяч «попугаев». Структура процессора включает в себя три блока ядер (2 по 2.5 ГГц, 4 по 2.0 ГГц, и 4 по 1.4 ГГц). На данный момент флагман компании – процессор Xelio X27 с показателями по AnTuTu в 116 000.

Apple

Все производственные циклы по изготовлению своей продукции компания традиционно держит в строжайшей тайне. Любой продукт от Apple предлагается пользователю под девизом: бери и пользуйся, не задаваясь вопросом, что там внутри, и как оно работает.

Такая же ситуация наблюдается и с процессорами для смартфонов. Их создают и производят внутри корпорации, а на рынок они выходят просто с индексом «A» и порядковым номером. Седьмая линейка смартфонов и планшетов компании Apple получила процессоры A9. Высокая производительность айфонов объясняется, скорее не мощностью процессора, а согласованностью его работы с программным обеспечением.

Intel

Этот бренд больше известен, как производитель процессоров для стационарных компьютеров и ноутбуков. Однако он выпускает чипсеты и для мобильных устройств. Отметим, что чипы Intel устанавливает в свои популярные модели компания Asus Zenfone. В связи с этим нельзя исключать того, что со временем процессоры этого бренда станут более популярными.

Сегодня наибольшей производительностью в линейке компании обладает чипсет Z3580. Процессор имеет 4 ядра и работает на частоте 2.33 Гц. При достаточно высоких показателях и мощности, чипсет стоит достаточно дорого, чтобы в настоящее время говорить о его широком использовании.

Nvidia

Компания Nvidia также широко известна своими видеокартами для игровых компьютеров. Но на рынке процессоров для мобильных устройств успехи бренда не так впечатляющи. Можно отметить неплохой потенциал у чипов Tegra, однако они практически не встречаются в смартфонах и планшетах. Флагманский процессор бренда, чипсет Tegra X1, оснащен 8 ядрами и демонстрирует отличную производительность. Однако высокая цена делает его массовое использование практически невозможным.

Этот чипсет отлично будет работать с самыми ресурсоемкими играми. Но для этого нужно создавать геймерский смартфон, цена которого будет выше среднерыночной для моделей с аналогичными характеристиками и возможностями.

Как выбрать смартфон

Решая, какой процессор лучше для смартфона, нужно оценивать не только производительность самого чипсета. Важно, насколько эффективно и согласованно он работает с другими модулями. Также имеет значение и версия операционной системы. Замечено, что при одинаковой аппаратной начинке, смартфон с обновленной версией ОС работает лучше, в сравнении с аппаратом на старой прошивке.

В зависимости от того, для каких целей и задач вы покупаете смартфон, вам лучше остановиться на устройстве с тем или иным процессором. К примеру, аппараты с чипами Nvidia могут заинтересовать заядлых геймеров. В то же время смартфоны на чипсетах Snapdragon лучше всего подойдут любителям фотографироваться и правильно делать селфи, поскольку этот процессор поможет получить снимки самого высокого качества.

На модели с процессорами MediaTek стоит обратить внимание тем, кто ищет максимальную автономность – они обеспечивают минимальное потребление энергии аккумулятора.

Как же выбрать недорогой, но при этом мощный и производительный смартфон? Мы рекомендуем обратить внимание на продукцию молодого британского бренда Wileyfox. Эта компания вышла на рынок в октябре 2015 года, и за это короткое время сумела завоевать доверие потребителей и внимание экспертов. Каждый смартфон семейства Wileyfox получил самые востребованные на рынке функции и характеристики. Все модели бренда поддерживают работу с двумя сим-картами и мобильными сетями передачи данных 4G LTE, поступают на рынок с самой свежей версией операционной системы.

Каждый аппарат отличается стильным и оригинальным дизайном, отличными техническими характеристиками. Чтобы вы могли сравнить и выбрать, какой процессор лучше для смартфона на андроид, мы сделаем краткий обзор двух моделей, Wileyfox Swift 2 и Wileyfox Spark +, на которых установлены чипсеты от разных производителей.

Wileyfox Swift 2

Модель Wileyfox Swift 2 работает на современном 8-ядерном процессоре Snapdragon 430 MSM8937, отличающемся высокой мощностью и производительностью. Отличные возможности аппарата по работе с ресурсоемкими приложениями также обеспечиваются благодаря наличию 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Как мы отмечали выше, смартфоны с процессорами Snapdragon отличаются тем, что обеспечивают высокое качество снимков. Возможность хранения достаточно большого количества фотографий обеспечивается поддержкой карт памяти microSDXC до 64 Гб.

Конечно же, модель оснащена качественными камерами. Это отличная 13-мегапиксельная основная камера, с диафрагмой f/2.2 и состоящая из 5 физических линз, а также фронтальный модуль на 8 Мп, для селфи снимков и видеосвязи. Посмотреть самые удачные фото можно на отличном 5-дюймовом IPS HD дисплее, со слегка закругленными 2.5D краями. Это придает особый стиль и подчеркивает современный дизайн смартфона.

Чтобы вы могли максимально оперативно поделиться новыми фотографиями со своими друзьями в социальных сетях, Wileyfox Swift 2 поддерживает работу 4G интернета. Причем для организации высокоскоростного мобильного соединения можно использовать любой из двух слотов – нужно только в меню выбрать тот, в котором установлена соответствующая сим-карта.

Модель можно заказать на официальном сайте всего за 9 490 рублей.

Wileyfox Spark +

Wileyfox Spark + станет отличным выбором для пользователя, которому нужен стильный, современный, производительный и надежный смартфон. Модель работает на 4-ядерном процессоре MediaTek высокой производительности. Процессоры известны экономичным энергопотреблением, что обеспечивает высокие показатели автономности смартфона: до 9 часов в режиме разговора и до 160 часов в режиме ожидания.

При этом характеристики модели позволяют работать с большим количеством приложений. Этому способствует наличие 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. При необходимости этот ресурс можно увеличить, установив карту памяти microSDXC до 64 Гб.

Смартфон обладает привлекательным современным дизайном, который подчеркивается слегка закругленным по краям 2.5D 5-дюймовым HD IPS дисплеем. Двухсимочная модель поддерживает работу с мобильными сетями передачи данных 4G, причем карта для выхода в интернет может находиться в любом слоте – ее просто нужно назначить из меню смартфона. Для получения качественных снимков аппарат оснащен отличной 13-мегапиксельной камерой.

Wileyfox Spark + доступен для заказа на официальном сайте всего за 6 990 рублей.

Заключение

Мы коротко остановились на наиболее популярных производителях процессоров для смартфонов. Теперь вы знаете, почему один аппарат работает быстрее и не тормозит, а другой может постоянно «виснуть» и не справляется с обработкой команд. Кроме этого вам стало понятно, какой чипсет лучше всего справляется с теми или иными задачами, выполняемыми вашим гаджетом.