Ни для кого не будет откровением, что в сегодняшнем мире электронных устройств есть собственная иерархия. В рейтинге популярности находится безоговорочный лидер по применению новых технологий, и компании, что пытаются его догнать. Безусловно, все понятно, что на первой строчке популярности стоит американская компания Apple. Не секрет, что с уходом из жизни основателя компании – Стива Джобса, мир притаился и ожидал следующих шагов от компании, которая смогла за довольно короткий срок захватить рынок гаджетов и долгие годы удерживать высшие позиции рейтингов.

Как показала практика, компания нисколько не утратила своей инновационной и профессиональной хватки. Как и прежде, продукция Apple пользуется спросом и является пределом мечтаний миллионов пользователей.

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