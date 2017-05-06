В наше время нет ни одного руководителя большой или маленькой компании, который бы не осознавал, что слова Билла Гейтса о том, что «если вашего бизнеса нет в сети, то у вас нет и самого бизнеса», давно перестали быть рекламным слоганом. Однако не стоит преувеличивать возможности всемирной паутины и недооценивать старые, проверенные способы. Давно известно, что наиболее действенная реклама – это та, что находится в поле зрения человека продолжительное время. Большие компании, имена которых известны каждому человеку на планете, никогда не упускают случая разместить наружную рекламу в самых оживленных районах городов. Наша компания предлагает обратить внимание на огромный спектр новых возможностей в этой области.

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