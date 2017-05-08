Хотя техника компании Аpple и считается одной из самых качественных и долговечных в мире на сегодняшний день, тем не менее даже гаджеты данного производителя имеют свойство выходить из строя или ломаться. Нередко это случается по вине пользователей, которые неаккуратно обращаются с девайсами Apple, роняют Айфоны, обливают Макбуки водой или другими напитками, а также задевают Apple Watch и таким образом наносят непоправимый вред устройству. Из-за всех этих ситуаций порой случается необходимость обращаться в сервисный центр для того, чтобы вернуть своему гаджету жизнь.

Все владельцы Айфонов в Москве знают, что ремонтировать устройство необходимо исключительно с использованием оригинальных деталей производителя Apple, а сделать это можно только в специализированных сервисных центрах, которые напрямую сотрудничают с мировым брендом. Если же при ремонте тачпада на телефоне, замене динамиков или починке кнопки «Домой» использовать ненадежные китайские аналоги, можно лишь усугубить ситуацию с гаджетом, ускорить его постепенную смерть. Если вы не хотите покупать новый телефон, планшет или ноутбук, воспользуйтесь нашими услугами. Ремонт apple у сотрудников сервисного центра займет немного времени, а благодаря наличию современного технологического оборудования будет максимально надежным и долговечным. Наши мастера смогут быстро диагностировать проблему и понять, в чём причина поломки, чтобы таким образом провести работы и исправить неполадки в iPad, iPhone, Macbook или других устройствах популярного производителя техники.

Большинство работ у нас не занимают более получаса, при этом за диагностику вам платить не придется! После ремонта телефона в столичном сервис-центре клиенты получают расширенную гарантию на любые виды работ сроком на два года, а также могут вызвать мастера на дом или на офис при необходимости. Мы находимся в 5 минутах от станции метро Таганская и работаем без выходных. Познакомьтесь подробнее с нашими услугами на официальном сайте Apple-сервис, читайте информацию и находите наши контакты, чтобы связаться со специалистами и задать интересующие вас вопросы. Либо просто вызывайте мастера и он прибудет к вам в удобное время, чтобы продиагностировать ваше мобильное или компьютерное устройство и провести ремонтные работы, вернув важную для вас технику к полноценной жизни.