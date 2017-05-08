Для того щоб майбутній інтернет-сайт був максимально ефективний, потрібно, щоб він відповідав покладеним на нього завданням. Тому перш ніж створити інтернет-сайт, перше, що вам потрібно зробити, це визначитися з метою, заради досягнення якої він створюється.

Компанія «Таємниця SEO» займається розробкою веб-сайтів наступних типів:

При розробці сайту-візитки варто врахувати, що даний ресурс створюється з метою повідомлення відвідувачеві базової інформації про компанію та наданих нею послугах, тому цей вид сайту характеризується невеликим об’ємом сторінок. Створення веб сайту візитки, як правило, здійснюється в мінімалістичному стилі і зводиться до реалізації однієї-двох веб-сторінок, на яких повинна бути розміщена абсолютно вся інформація: коротка історія компанії, послуги та координати. При цьому враховується той факт, що ресурс повинен бути таким, що запам’ятовується і оригінальним. Варто даний вид сайту недорого, по відношенню до всіх інших. Тому якщо Ви тільки починаєте свій бізнес в інтернеті, це Ваш вибір!

Корпоративний сайт багато в чому схожий з візитною карткою, але має і ряд суттєвих відмінностей. З візиткою їх об’єднує спільна мета — розробка здійснюється для інформування потенційних клієнтів. Основна ж відмінність полягає в обсязі наданої інформації: на сторінках корпоративного сайту можна знайти і список співробітників, і новини про проекти та плани. До того ж, представництво компанії в Інтернеті зобов’язана створювати повне враження про те, яке місце вона займає на ринку. Відвідувач при першому ж натисканні повинен обзавестися упевненістю, що він потрапив на сайт компанії-лідера в цій індустрії. З цього випливає висновок, що створення корпоративного web-сайту компанії — це завжди ексклюзивна робота.

Створити промо-сайт необхідно в тих випадках, коли потрібно провести рекламну акцію. Цей тип інтернет-сайтів відрізняє яскрава індивідуальність дизайну, спрямована, природно, на привернення уваги користувача. Промо-сайти можуть бути розроблені як самостійний проект або ж в рамках іншого ресурсу компанії. Варто зауважити, що для проведення ефективної рекламної компанії, як правило, створити сам веб-ресурс може не вистачити — необхідно його постійне оновлення і підтримка, а також просування за допомогою ЗМІ.

Інтернет-магазин, мабуть, один з найпопулярніших сьогодні типів інтернет-ресурсів, створюється з метою полегшення процесів покупки. Основний упор при його розробці робиться на функціональність: комерційний сайт повинен мати у своєму розпорядженні зручний і ефективний інтерфейс. Розробка сайту відбувається в тісному зв’язку з замовником, так як необхідно вибрати найбільш зручні системи поновлення порталу, а також системи, що відповідають за здійснення покупок або угод. Створення інтернет магазину — запорука успішної торгівлі, адже в сучасному світі все більше і більше людей вважають за краще робити покупки через Інтернет, так як це вигідно і швидко. Роботи з реалізації проектів Інтернет-магазинів ми довіряємо тільки досвідченим співробітникам, які знають всі «підводні камені» і здатні створити дійсно унікальний продукт, уникнувши при цьому безлічі проблем в процесі роботи, а це значить, що в найкоротші терміни Ви станете щасливим володарем функціонального ресурсу.

Сайти-каталоги (в основному такі ресурси потрібні при створенні туристичних ресурсів) дозволяють здійснювати цілодобову інформаційну підтримку клієнтів, що стосується великого переліку послуг або товарів, тому вони здобули велику популярність серед турфірм або компаній, що займаються доставкою.

Професійне створення сайтів недорого від компанії «Таємниця SEO»

Наша компанія виконує роботи по розробці сайтів будь-якої складності: ми можемо зайнятися розробкою ресурсу з нуля, а можемо використовувати ваші напрацювання; можемо створити сайт під ключ, а можемо лише оформити головну сторінку. Обсяг і терміни виконання робіт встановлюєте Ви!

Розробка будь-якого інтернет-ресурсу буде проведена на вищому рівні і, повірте, ви залишитеся задоволені результатом. Ми створюємо веб-сайти і займаємося професійною розробкою інтернет-додатків вже на протязі десяти років, тому можемо запропонувати недорогі розцінки на роботи найвищої якості. «Створення сайтів недорого, але професійно і якісно» — це основне кредо нашої компанії, це те, чим компанія «Таємниця SEO» відрізняється від інших.