Привет. На днях отдавал на чистку свой старенький ноутбук Macbook Pro 13, который я купил в 2013 году. Смотрю на него и глаз не нарадуется. Сразу в голову приходит мысль о том, что это моя самая выгодная покупка техники из всех, что я помню. Много работы сделано на этой «машинке», отбил себя, как говорится, уже много раз. А ведь до сих пор работает сносно, аккумулятор отходил 460 циклов перезарядки за это время и вполне хорошо работает, не требует замены. Мне пришла в голову идея написать материал с обращением к вам, какие устройства на вашей памяти были оправданы на все 100%? Я сейчас говорю не о моральном удовлетворении, а вполне реальной выгоде. Если взглянуть на технику, как на инструмент, которым вы зарабатываете «на хлеб».

Можно ли назвать покупку смартфона выгодным вложением? Любой смартфон выполняет понятную и первостепенную функцию — это средство связи и коммуникации. Но ведь тут как выходит, любой смартфон может выполнять элементарные действия, звонки, переписка в месседжерах, вне зависимости он дороговизны, или наоборот, доступности.

Я задаю себе вопрос иначе: помимо функций первой необходимости, мой смартфон можно назвать инструментом для добычи денег? Кроме морального удовлетворения, приносит ли это устройство какие-то финансовые выгоды в будущем?

Мой пример не самый показательный, так как профессия подразумевает наличие того же iPhone в моем арсенале устройств. Покупая это устройство, я пишу о нем статьи, снимаю обзоры, делаю видео, да — часть денег с покупки возвращается. В дальнейшем часто приходится прибегать к этому устройству и опять делать востребованный контент для читателя и зрителя. Покупка не напрасная, хотя тут очень трудно подсчитать реальную финансовую выгоду.

Я занимаюсь мобильной фотографией, веду Instagram-аккаунт, со временем провожу какие-то рекламные проекты. То есть, в моем случае не только ноутбук является рабочим инструментов, но и смартфон. Я спросил своих подписчиков в Twitter, как у них обстоят дела с этим вопросом и у большинства людей, таким рабочим инструментом является фотоаппарат. Люди зарабатывают на фотографиях, покупая дорогую тушку какого-то Canon 5D Mark III, они наперёд знают, сколько им придётся сделать репортажей, фотосессией или продаж на фотостоках, чтобы инструмент «отбился».

Как вы считаете, подход «гаджет – это инструмент, который должен отбивать себя финансово» – это сильно категоричный запрос с точки зрения пользователя? Вот возьмём пример игровую приставку. Купил я себе PlayStation 4 Pro, играю изредка. Чётко осознаю, что это пассив. Приятный, но пассив. Если бы я был игровым журналистом, то этот инструмент превратился бы в актив. Смарт-часы – дополнительный ассистент, да они дают небольшие преимущества в вопросах продуктивности и удобства, но если невозможно чётко просчитать «выхлоп», то скорее пассив.

Рома журналист – этот фотоаппарат в его работе действительно выгодное вложение.

А бывает и так ;)

Возможно, я сильно заморачиваюсь и отношусь к этим вещам не так, как нужно. Хотелось бы услышать ваше мнение, какие гаджеты в своём обиходе вы уверенно можете назвать инструментом, полезной железякой, которую вы используете каждый день, как вы это просчитываете?

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