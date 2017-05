Кино есть, а книги нет — режиссёр Даг Лайман, снявший боевик “Грань будущего” по мотивам одноимённой новеллы Хироси Сакурадзаки, на презентации своего нового фильма “Стена” заявил, что название для второй части “Грани” уже придумано — в оригинале оно звучит как Live Die Repeat. Интересно то, что продолжения самого романа пока нет.

В будущем Земля подвергнется нападению инопланетян, а герой Тома Круза — трусливый офисный работник — отправится на передовую. Он застревает во временном цикле, проживая один и тот же день снова и снова, пытаясь выбраться со своим напарником по службе. Фильм получился хорошим, несмотря на низкие кассовые сборы, и сам Круз выразил желание участвовать в съёмках продолжения.

Edge of Tomorrow стало несколько нелогичным, ведь оригинальный роман называется All You Need Is Kill. Из этих побуждений следующая часть будет названа Live Die Repeat.

Хоть название фильма уже есть, никакой официальной информации о съёмках пока не слышно.

Источник: The Verge

