Фанатизм — странное явление. Я против проявления фанатизма, а фанатизм на основе технологий – это противоестественно. Сколько громких фраз «я фанат Samsung», «я фанат Xiaomi», «я фанат Apple». Как можно быть фанатом бездушной железяки? Это же инструмент, он или решает задачи человека, или не решает.

Среди фанатов техники, самые яркие – фанаты Xiaomi. Этот текст я пишу по следам того, что произошло недавно, того, что и должно было произойти. Покупателям прикрыли лазейку, при помощи которой они покупали технику в Китае. Технику, которая де-факто не облагалась налогом и не приносила никакой пользы стране человека, который заказал себе устройство из Aliexpress или ещё откуда-то. Давайте говорить откровенно, человек, покупающий осознанно технику с Aliexpress напрямую с Китая, наносит ущерб внутреннему рынку страны, в которой он живёт.

Таких товаров много, и степень подобного «паразитизма» разная. В случае с Xiaomi – масштабы огромные. Понятное дело, серый рынок есть, был и будет. Это вопросы государства и регулирующих органов. Но одно дело бороться с серым рынком, а другое дело, когда серый рынок в каждом из нас. Когда ты можешь спокойно купить товар, доставить до дверей и забить ещё один маленький гвоздик в огромном гробике под названием «внутренний рынок». К чему я клоню? К тому, что нет никаких фанатов Xiaomi. Это иллюзия. Все кто до боли в горле пытается высказать своё недовольство в комментариях – это не фанаты Xiaomi, это фанаты низких цен.

Вот яркий пример.

Как только Xiaomi начнёт официально и массово продаваться внутри вашей страны, как только к её первоначальной стоимости добавится налог и прочие отчисления, что абсолютно нормально, тем больше начнёт рушиться этот карточный домик из поклонников марки. Цены поднялись – прошла любовь, завяли помидоры.

Да, Xiaomi сама подсадила поклонников на «иглу», а теперь сама создаёт им «ломку». Я думаю, не стоит объяснять, почему смартфон, продаваемый в Китае НЕ ДОЛЖЕН стоить столько же в России или любой другой стране.

Я кое-как понимал логику человека, который покупал смартфон Xiaomi за $200 и наивно полагал, что «хакнул» весь мир. Но искренне не понимал людей, которые с абсолютной серьёзностью, сравнивают смартфоны Xiaomi за $700 и находят фантастические истории о том, что такой смартфон лучше Samsung, iPhone, Sony или HTC. Понятное дело, что такой человек никогда в жизни не купит себе этот «флагман», понятное дело, что это ересь чистой воды, основанная на наивных иллюзиях человека составленных по фотографии устройства и техническим характеристикам, которые давным давно ничего не стоят. Но давайте на минутку абстрагируемся и представим себе невозможную ситуацию, которая в полной мере даст вам понять абсурдность происходящего.

Представьте себе, что вы можете один раз в год прийти в магазин потребительской электроники, показать свой паспорт и взять абсолютно безвозмездно один смартфон. На витрину вам выкладывают: флагман Xiaomi, флагман Apple, флагман Samsung и еще какие-то флагманы. Как думаете, найдётся человек, у которого рука осознанно потянется за Xiaomi? Даже среди фанатов марки? Думаю – нет. Показательно, не правда ли?

К слову, к самой марке Xiaomi отношусь положительно, часто пользуюсь их аксессуарами, иногда смартфонами. И да, я знаком с настоящими фанатами этой марки, состоятельными людьми. Вы будете удивлены, но эти люди не пытаются никому ничего доказать. Тихо пользуются устройствами Xiaomi, извлекают для себя личную выгоду и удобства. Таких людей мало, они состоят в клубах по интересам, частенько встречаются в реальной жизни, не особо афишируя своё увлечение.

Если ты, читатель, торопишься написать в комментариях, что Xiaomi луДше и все в таком духе, ответь сам себе на вопрос, насколько ты верен бренду, который защищаешь? Купишь новый Xiaomi, если он станет в два раза дороже?

Продолжишь покупать смартфоны любимого китайского бренда с учётом повышения стоимости, так же, как будут покупать новый подорожавший SGS 8 любители Samsung, или так же как будут покупать новый подорожавший iPhone все ценители Apple? Не нужно путать фанатизм с любовью к денежной выгоде.

Купил дешевле? Молодец. Но зачем пытаться свою финансовую «трудность» трансформировать в выигрыш? Нет тут никакого выигрыша. Человеку, который кушает БигМаки, трудно объяснить, почему КрабсБургер за $43 стоит своих денег, но все же…

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