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Надувные лодки от профессионального производителя

10.05.2017 13:26 820

Надувные лодки от профессионального производителя

Если вы находитесь в поиске лодки, то мы предлагаем вам рассмотреть варианты, произведенные от канадской фирмы Yukona. Представители данной компании создают лодки ПВХ, которые имеют дополнительные сертификаты качества. Несмотря на то, что компания являются канадской, все лодки производятся на заводах Франции, Германии, Китая и Кореи. Как правило, лодки yukona являются надувными, используя корейские ткани, которые имеют плотность от тысячи грамм на квадратный метр. Это говорит о том, что благодаря подобному материалу, вы получаете лодку с дополнительным облечением, стойкостью к влаге.

Изготовленные лодки данного производителя являются разными по размерам, габаритам и, соответственно, вместительности. Что самое главное для покупателя? Конечно, безопасность лодки. Каждый пассажир должен чувствовать себя комфортно и не бояться за свою жизнь и оборудование. Поэтому, при изготовлении подобных лодок используется дополнительная фурнитура, которая дает возможность ей быть устойчивой и комфортной. Благодаря использованию подобных материалов, вы получаете большой срок эксплуатации. Это является самым большим преимуществом лодок данного производителя. Обращаем ваше внимание, что подобные лодки используются по всему миру. Рыбаки и охотники имеют большой интернет к новинкам лодок от данного производителя. Для того, чтобы выбрать для себя лодку, мы предлагаем воспользоваться специализированным интернет-магазином «экстремал», в каталоге которого можно выбрать различные варианты.

Здесь представлены лучшие цены. Несмотря на то, что данный производитель является профессиональным и пользуется только лучшими материалами, все его лодки имеют доступные цены. Каждый начинающий и профессиональный рыбак или охотник, сможет подобрать для себя лучший надувной транспорт. Тем более, при оформлении заказа, курьерская доставка сможет привезти подобные товары достаточно оперативно. Оплата может осуществляться, как наличным, так и безналичным расчетом. Первый вариант осуществляется при получении курьерской службой. Проконсультируйтесь с профессиональным менеджером интернет-магазина, который сможет ответить на все интересующие вас вопросы. На официальном сайте интернет-магазина есть собственный поиск, с помощью которого, вы сможете сразу же установить фильтры и сделать выбор лодки из предложенных вариантов.

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