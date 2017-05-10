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Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

10.05.2017 14:00 1066

Недавно на канале вышел ролик, где Валентин рассказал и показал при помощи профессионального тренера, как правильно бегать. Да, кроме технологий и мы не забываем и о других интересных вещах. Тем более, сейчас вокруг столько разных штук, они помогают превратить рутинные занятия в увлекательный процесс. А что может мотивировать сильнее, чем очередная ачивка-стикер в приложении?

Заниматься ли какими-то активностями или нет, личное дело каждого, но мы отправились в Коломну, где приняли участие в оригинальном состязании.

Wings for life — благотворительный марафон, который проводится по всему миру. Его фишка — одновременный старт в нескольких странах, где участники убегают от начальной точки, а дальше уже держатся столько, сколько могут. Получается, что финишная черта будет только там, где закончатся силы, всё зависит лишь от возможностей организма.

@wylsacom готовится к старту, бежим в Коломне! #toyotateamrussia #wingsforlife

Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red)

Вначале все стартуют, а через 30 минут со стартовой линии уезжает машина-кетчер. Она едет за участниками забега, на ней стоит специальное считывающее устройство, которое сканирует специальные номера на одежде участников забега. Затем машина набирает скорость: начинает с 15 км/ч, через час — 16 км/ч, ещё через час — 17 км/ч, потом 20 и 35 км/ч соответственно.

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

В этом году рекордную дистанцию среди мужчин на трассе в Коломне пробежал Константин Шишов, он преодолел 70,4 км за 4,5 часа.

А кто в топе? Пока мировой рекорд принадлежит итальянскому спортсмену — 88,44 км.

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

Машина-кетчер — новая Toyota Prius.

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

Фоточки на память на фоне Приуса

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

Оператору досталась Toyota побольше

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

В Коломне на время забега перекрыли часть города, чтобы участники могли стартовать, не мешая автомобилям. Порадовала активная поддержка жителей города, люди подбадривали и желали сил.

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

Кто следил за прямой трансляцией Wylsacom, то видели, как преодолевали дистанцию. До рекордных показателей нам ещё расти и расти, но в следующем году попробуем преодолеть дистанцию побольше.

Как заставить себя бегать? Пробежали марафон (на самом деле нет)

Привет, ценители творчества!

Устроили трансляцию в онлайне, фронтальная камера у Galaxy S8 хороша! Заодно встретились с подписчиками, вместе веселее) #wingsforlife #toyotateamrussia

Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red)

Источник

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