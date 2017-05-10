Недавно на канале вышел ролик, где Валентин рассказал и показал при помощи профессионального тренера, как правильно бегать. Да, кроме технологий и мы не забываем и о других интересных вещах. Тем более, сейчас вокруг столько разных штук, они помогают превратить рутинные занятия в увлекательный процесс. А что может мотивировать сильнее, чем очередная ачивка-стикер в приложении?

Заниматься ли какими-то активностями или нет, личное дело каждого, но мы отправились в Коломну, где приняли участие в оригинальном состязании.

Wings for life — благотворительный марафон, который проводится по всему миру. Его фишка — одновременный старт в нескольких странах, где участники убегают от начальной точки, а дальше уже держатся столько, сколько могут. Получается, что финишная черта будет только там, где закончатся силы, всё зависит лишь от возможностей организма.

@wylsacom готовится к старту, бежим в Коломне! #toyotateamrussia #wingsforlife Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Май 7 2017 в 3:50 PDT

Вначале все стартуют, а через 30 минут со стартовой линии уезжает машина-кетчер. Она едет за участниками забега, на ней стоит специальное считывающее устройство, которое сканирует специальные номера на одежде участников забега. Затем машина набирает скорость: начинает с 15 км/ч, через час — 16 км/ч, ещё через час — 17 км/ч, потом 20 и 35 км/ч соответственно.

В этом году рекордную дистанцию среди мужчин на трассе в Коломне пробежал Константин Шишов, он преодолел 70,4 км за 4,5 часа.

А кто в топе? Пока мировой рекорд принадлежит итальянскому спортсмену — 88,44 км.

Машина-кетчер — новая Toyota Prius.

Фоточки на память на фоне Приуса

Оператору досталась Toyota побольше

В Коломне на время забега перекрыли часть города, чтобы участники могли стартовать, не мешая автомобилям. Порадовала активная поддержка жителей города, люди подбадривали и желали сил.

Кто следил за прямой трансляцией Wylsacom, то видели, как преодолевали дистанцию. До рекордных показателей нам ещё расти и расти, но в следующем году попробуем преодолеть дистанцию побольше.

Привет, ценители творчества!

Устроили трансляцию в онлайне, фронтальная камера у Galaxy S8 хороша! Заодно встретились с подписчиками, вместе веселее) #wingsforlife #toyotateamrussia Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Май 7 2017 в 6:19 PDT

Источник