Известного стеклянного “Куба Apple” на Пятой авеню больше нет и в ближайшем будущем нового не предвидится. Ещё вчера он стоял на своём месте, а на утро его отсутствие заметил Джош Вайнер, проходивший мимо.

Он заметил пустоту в GM Building возле бара Genius, где ранее и располагался Apple Cube. По слухам, новый Куб вернётся после возобновления работы флагманского магазина Apple, который сейчас “закрыт на модернизацию”.

Apple потратила около 2 миллионов долларов на снос, чтобы начать работы по расширению площади магазина с 32 000 до 77 000 квадратных футов для привлечения большего числа туристов. Apple Store временно открылся в офис Schwarz в том же здании.

Apple Store впервые открылся в Нью-Йорке в 2006 году, потом заново перестроился в 2011 году. Теперь же, фирменный магазин Apple Store, который работает 24 часа в сутки, вернётся в конце следующего года. Не каждому фирменному магазину удаётся стать центром паломничества туристов, но этот магазин стал одним из символов Нью-Йорка.

Легендарный магазин как-то даже попал в серию Симпсонов. Очень душевно посмеялись над культовым местом и духом фанатизма.

Источник: 9to5mac

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