Всем привет. Нам пришла в голову идея говорить о вещах, которые, казалось бы, лежат на поверхности, но редко обсуждаются.

Поговорим о том, на кого мы подписаны в разных социальных медиа. Я возьмусь за YouTube. Мне тема YouTube близка, сам не первый год снимаю для разных каналов и иногда для себя.

Порекомендую вам некоторые каналы, о которых вы могли не знать, а так же попрошу в комментариях делиться своими подписками вас. На основе ваших рекомендаций мы сможет делать следующие полезные подборки. Начнём.

Канал Ярослава Брина.

Так сложилось, что создаю я видео в YouTube чаще про гаджеты, а вот смотрю я не обзоры и тесты, а больше про жизнь, спорт и фотографию. Существует сотни каналов про питание и тренировки, но круче канала Брина я ничего не видел. Человек несколько раз подряд доводит себя до состояние ожирения и за 4 месяца на реальном примере достигает невероятных форм. Очень познавательные рассказы, подкреплённые многолетним опытом, как теоретическим, так и практическим, а самое главное это все преподносится с юмором и самоиронией.

Канал Дениса Семинихина.

Раз уж заговорили про спорт, то порекомендую канал flynutrition, который ведёт Денис Семиних. Это канал о питании, где все подаётся в интересном формате. Видео разделено на две части, в первой части Денис готовит вкусное и здоровое блюдо, которое ему рекомендуют подписчики, а во второй части видео разбирает рацион звёзд. В его видео попали многие звезды спорта, кино и шоу-бизнеса. У автора блога есть собственные книги о фитнесе и очень редкое, как для спортсмена, качество — умение работать на камеру. Приятный тембр, поставленная речь и так же хорошее чувство юмора.

Канал Адвокат Егоров.

Тут вы найдёте массу видео о том, как из «говна слепить пулю». Вот правда, много крутых эпизодов, где человек забирается в лес и из подручных средств делает дом, каяк, или при помощи огня создаёт уникальную мебель из дерева. Канал не часто обновляется, но это тот случай, когда стоит пересмотреть все старые эпизоды, они никогда не утратят своей актуальности.

Primitive Technology

Этот канал куда жёстче. В нем парень из Австралии живёт в лесу и в прямом смысле слова выживает. Без каких либо подручных средств, используя глину, кору деревьев и камни он создаёт инструменты, которые позволяют ему создать другие инструменты, которые в свою очередь, позволяют ему создать ещё более мощные инструменты. В итоге может, получиться… Да что угодно может получиться, это видео ролики, в которые залипаешь по часу. При этом автор видео вообще ничего не говорит на камеру. Только звуки природы и рабочего процесса. Сам приехал в лес, из того, что было под землёй построил дом, печку, оружие для добычи пищи, вырастил дерево и обустроил огород с картошкой там, где, казалось бы, это невозможно сделать. Недавно вышло новое видео «Water powered hammer (Monjolo)». Не буду спойлерить, просто посмотрите.

ToriChyanChannel

На этот канал я подписался случайно. Просто искал информацию в сети о Японии, интересно стало, как оно там, стоит ехать в разведку или нет. И был удивлён найдя канал девочки-блогера, к тому же из моего города. Вика из Одессы переехала жить, учиться и работать в Японию и от туда рассказывает о подноготной этой страны. Очень познавательно и интересно. Про еду, про людей, про насекомых и времена года, про цены на жилье. Вика так пустила корни в Японии, что произношение русских слов у неё получаются с тонкой ноткой японского говора. Звучит забавно, рекомендую.

BuzzFeed Video

Есть сайт такой, называется BuzzFeed. В двух словах, это один из самых крупных и популярных сайтов в мире. О чем BuzzFeed? Обо всем. Вот правда, просто обо всем. В этом его феномен. Как оказалось у BuzzFeed есть собственный YouTube-канал с постоянными ведущими и снимают они довольно любопытные видео. На канале уже 12 млн подписчиков, а моя любимая рубрика «Стоит ли?». Два чувака тестируют на себе еду, напитки и многое другое. К примеру, последнее сравнение «Яйцо за $2 и яйцо за $95». Или вот такое: отель за $50 или отель за $35 000. Качественно снято, интересное повествование и естественно договорённости с крупнейшими заведениями и ресторанами, в этом и интерес шоу — увидеть всю изнанку.

Канал Peter McKinnon.

В YouTube очень много каналов посвящённых фотографии. Так сложилось, что современная профессия «фотограф» сильно изменилась. Кто хочет развиваться и идти в ногу со временем вынужден быть гибридом. Универсальным творческим человеком, который и фото может сделать крутое и видео снять красивое, и музыку к нему подобрать. Питер МакКинон живое доказательство такого «универсала». Именно поэтому ему удаётся расти с бешеной скоростью и привлекать к себе внимание многотысячной аудитории. Очень свежая подача материала выделяет этого автора. Он как зажигалка с первых секунд видео – говорит не умолкая и показывает интересные трюки в съёмке видео, и в фотографии. Много практических уроков по обработке фото, но они тоже отличаются от банального видео с захватом экрана, которых полным полно в сети. Много мыслей вслух, много очень красивых видео и, как их сам называет Питер, «Би-роллов» (перебивок).

Канал Maxim Online. Рубрика Видеосалон.

Вот мой любимый канал на YouTube. У мужского журнала Maxim есть собственный YouTube и на нем постоянная рубрика «Видеосалон». Уже несколько лет ребята встречаются с популярными группами и ставят им клипы отечественного производства. Так сказать, для оценки. В эту рубрику попадают самые популярные рок, метал и хип-хоп исполнители. Я подсел на неё, так как приглашёнными гостями в этой рубрике были группы, которые я до сих пор очень люблю, но давно о них ничего не слышал: Bullet for my Valentine, Disturbed, Sepultura, Megadeth. Но с интересом смотрю и оценки рэперов. Очень весёлый и живой формат. Часто проскальзывает нецензурная лексика. Кроме рубрики «Видеосалон» у Maxim Online естественно много видео с фотосессиями девушек с обложек журналов. Не заскучаете.

На первый раз хватит. Почему важно делать такие материалы? Наверно вы заметили, сейчас в сети появляется большое количество проектов и каналов и за всеми попросту не уследить, а внутренние алгоритмы того же YouTube не дают вам возможности в полной мере увидеть картинку происходящего. Это как магазин приложений AppStore и Google Play Market — на виду только «ТОПЫ», а как найти годный контент, если все «ТОПЫ» изучены? А я знаю как – надо общаться друг с другом. Пусть этот материал станет первой ступенькой в зарождении нашего с вами общения. Что-то рекомендуем вам мы, а что-то вы рекомендуете нам, и остальным читателям в комментариях. Главное, чтобы это было обоснованно и аргументировано.

Делитесь своими любимыми источниками и каналами на YouTube и главное описывайте, почему вам нравится тот или иной канал.

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