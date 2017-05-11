Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трём с половиной годам условного заключения. Он получил обвинения в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном использовании устройств для скрытой записи. Трансляция заседания организована на YouTube.

Ему также назначили испытательный срок в течение трёх лет. Судья опровергает то, что блогера наказали за игру в покемонов. Обвинение требовало 3.5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В сентябре 2016 года парень опубликовал видео на YouTube, где ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Религиозные люди сразу заметили в этом оскорбление их чувств. Во время обыска в квартире Руслана нашли ручку со встроенной видеокамерой — в его деле тогда сразу появилась ещё одна статья об обороте шпионской техникой.

Довольно неоднозначным и даже оскорбительным оказалось общение Соколовского с работником храма Большой Златоуст Андреем Шипинцевым:

— Я хочу тебе помочь. Я не хочу тебе зла. Раз мы, общество, сделали тебя таким, мы и должны тебя воспитать. Вот пусть тебя воспитают дяденьки, с которыми ты сидел. Они по большей части православные, — отвечает на это работник храма.

— Спасибо. Они мне угрожали изнасилованием, — отмечал Соколовский.

— Ну вот и перевоспитают.

Смотрим на реакцию людей в сети :

Приехал на оглашение приговора Руслана Соколовского в Екб. Надеюсь, что он сегодня выйдет из зала без наручников. pic.twitter.com/euBbcLBu4l — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) May 11, 2017

Судья Соколовского оскорбила мои чувства атеиста своими заявлениями о Боге, куда нести жалобу? Требую заключить ее в колонию строгого режима — Dumzday (@Artem_Volokhov) May 11, 2017

соколовского судят за атеизм

СУДЯТ за АТЕИЗМ

СУДЯТ

АТЕИЗМ — лина (@carahamburger) May 11, 2017

А обвинение еще не просило окропить Соколовского святой зелёнкой? — Bob Farber (@Bobchensk) May 1, 2017

Я надесь вы понимаете, что приговор Соколовского скорее всего обжалуют и его отпустят с миром? Другой вопрос в том, что всё равно стыдоба. — Mr. Zareckiy (@shaikhulud) May 11, 2017

Соколовскому уже приговор вынесли, а Pokemon GO всё ещё официально не вышла в России — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) May 11, 2017

3.5 года условно Соколовскому за атеизм. Ужас. Но не ужас-ужас. — Plushev (@plushev) May 11, 2017

Напомню, что оперу "Иисус Христос Суперзвезда" в СССР запрещали за религ.пропаганду, а в РФ — за оскорбление чувств верующих. Те же люди. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) May 11, 2017

Судья: обладая специальными техническими познаниями. загрузил ролик в интернет. Господа, да мы тут все специалисты!!!! — RIP Новости (@riarip) May 11, 2017

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