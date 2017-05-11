Что отличает геймплей на ПК от консоли? Можно перечислять множество нюансов, но есть один неоспоримый факт – безграничную кастомизацию и «моды» у популярных игр. Кому-то это может показаться «отсебятиной» и несерьёзным занятием, но если взглянуть на то, как преображается игра на примере GTA 5, то подобные развлечения не кажутся такими уж и бессмысленными. И так, 20 крутых «модов» для самой легендарной игры всех времён. Погнали!

Script Hook V + Native Trainer

Если вы собираетесь скачивать какие-либо моды. в первую очередь скачайте этот. Script Hook V делает игровые скрипты доступными для других и необходим для работы некоторых модов (чаще всего, в них уже встроен scripthook.dll). Этот мод открывает вам доступ к режиму «Бога», в котором вы имеете неизмеримое количество денег. Ну а чем же еще заняться в GTA, когда вся сюжетная линия пройдена, а любимые просторы не хочется покидать?

Marlowe Valley Safehouse

Этот мод превращает Долину Марлоу в престижный особняк со своим аэропортом и взлётной полосой. Есть и гаражи, включая гараж для тюнинга. Паркинг вмещает более 50 машин. С бункером, квартирой и садом для торжеств долина превращается в надёжное убежище. Для работы необходим мод Menyoo.

Liberty City

Мод Liberty City превращает мир GTA V в GTA IV, заменяя карту на Liberty City из Grand Theft Auto IV. Сейчас мод в «альфе», поэтому имеет некоторые недоработки. Но для тех, кто хочет вернуть старый город, это станет интересным экспериментом. Также существует аналог этого мода.

World Improvement

GTA V и так выглядит феноменально, а этот мод может придать игре ещё большего реализма. Он сосредоточен на мелких деталях, таких как дополнительные деревья в Rockford Hils. Он также добавляет новых персонажей и возможности ИИ — например, полиция устраивает погоню через Paleto Forest и попадает в аварию возле Los Santos. Что в моде хорошего? Регулярные обновления для большей детализации мира.

Superhot

Мод добавляет в GTA V инновационные механизмы остановки времени из Superhot. Когда вы прекращаете движение, время тоже останавливается. Похоже, это идеальный вариант для тех, кто любит отходить от компьютера.

GTA RPG

GTA V имеет богатый сюжет с открытым миром, но этот сюжет слишком прямолинейный. GTA V RPG исправляет эту ситуацию, добавляя ответвления в историю и систему прокачки скиллов, что делает игру более похожей на Fallout. Новичку даётся на выбор три класса персонажей. Проходя миссии по квестовой системе, которую предлагает мод, вы можете использовать древо умений для прокачки персонажа и оружия. Также там есть ветви диалогов с NPC и случайный лут.

The Red House

Если для вас перепрохождение миссий в одиночном режиме кажется скучным, то The Red House добавит море нового контента, в том числе и более 20 новых миссий. Некоторые даже представляют вам личных охранников для страховки в перестрелках. Обновление Blue House добавляет набор миссий, направленных на хитрость.

Open All Interiors

Хотите взглянуть за запертые двери полицейского отдела Сэнди Шорс или в любое другое закрытое здание? Мод Open All Interiors открывает вам полные доступ к ранее ограниченным местам. Интересно то, что мод открывает даже те места, которые были удалены перед стартом либо никогда не были замечены.

Map Editor

С этим редактором карт GTA V ваше желание — закон. Используя обзорную камеру, можно с лёгкостью разместить машины, пандусы и даже животных в Los Santos. Интерфейс очень прост и понятен.

Endeavor Menu

Мод Endeavor даёт вам интуитивно понятное меню отладки, которое позволяет изменить любую часть игры, превращая Los Santos в песочницу. Создайте любой транспорт или оружие и воплотите его перед своими глазами. Также можно повысить показатели своего персонажа до максимума и удалить полицейских. Чисто для развлечения можно поездить по воде и пострелять сумками с деньгами.

Winter Wonderland

В GTA V время года не меняется. Единственное время года можно описать как угодно, только не зимой. Этот мод припорошит Los Santos снежком. Машины даже будут оставлять на нём следы. Если хочется праздничного настроения, этот мод — самое то.

Vehicle Controller

Процессы полёта и езды в GTA V намного доработаны по сравнению с предыдущими частями, но игроки до сих пор не могут полностью ими управлять. Двери, фары и двигатель контролируются автопилотом. Vehicle Controller обеспечит полный контроль над транспортом и даже добавит круиз-контроль!

Szabo’s Persistence Mod

Когда в GTA V появилась возможность корректировать поездки, выбирая две машины, одна из них исчезала, так как система думала, что игрок хочет сохранить другую. Данный мод исправляет неприятный баг.

Tuning Mod

Во время тюнинга есть свои ограничения. Tuning Mod снимает все лимиты. Например, можно перекачать колёса. Отличная возможность проверить свои дизайнерские способности или машину на выносливость.

Pedestrian Riot

В GTA: San Andreas был баг, который позволял ломать головы пешеходам, что было забавным зрелищем. Как и ожидалось, народные мастера воссоздали этот процесс и в новой части. Однако, мод не настолько жесток — он даёт пешеходам оружие.

Field-of-view Mod

Впервые в серии в GTA V вид от первого лица. Rockstar усердно пытались сделать игру максимально реалистичной, но один момент упустили — динамический обзор. С помощью этого мода можно настроить его угол.

Gravity Gun

Хотели гравитационное оружие? Вот оно! С этой модификацией можно заставить летать всё, что угодно. Оружие не особо эффективное, но весёлое. Для большего веселья можно попробовать мод The Inner Force, который заставит левитировать всё вокруг.

Bodyguard Menu

Зачем идти одному, если есть команда? Мод может создать множество NPC для помощи вам с абсолютно любым заданием. Следовать за вами может до семи охранников одновременно, а позже можно создать ещё. На полицейских можно вообще наплевать.

Police Mod

Почему GTA заставляет вас быть преступником? С этим модом можно стать длинной рукой закона. Переодеться в копа, нанять напарника, выбрать полицейскую машину и использовать радар. Пока вы не можете участвовать в миссиях или участвовать в миссиях, но это будет в следующих версиях.

Heist Vehicles Spawn Naturally

Heist — популярная функция в онлайн-режиме GTA V. В ней можно выбрать уникальный транспорт, но что насчёт одиночного режима? Этот мод добавляет в сингл-плей уникальный транспорт и появляется он в разных локациях.

Добавляй в закладки и делись с товарищами по «счаcтью».

Источник