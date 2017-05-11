Четверг, 11 Мая

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

11.05.2017 12:00 1394

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

Самое сложное после отказа — это двигаться дальше. Так и сделал студент Северозападного университета дизайна Джейсон Ян.

Его не взяли на желанную работу в Apple, отдав предпочтение более опытным кандидатам. Вместо нытья он начал трёхмесячный проект редизайна приложения Apple Music для iOS. В своём посте на Medium он объяснил, что это возможность лучше углубиться в основы UX-дизайна, чем тратить время в Sketch и Principle. Вот, что у него получилось.

Пользовательский интерфейс

Исполнители и треки

Список исполнителей и плейлистов

Было

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

Стало

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

Меню стало удобнее

Так выглядит меню с проигрываемой песней

Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple

С полной статьёй Джейсона можно ознакомиться здесь

Источник: The Next Web

Источник

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