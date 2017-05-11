Самое сложное после отказа — это двигаться дальше. Так и сделал студент Северозападного университета дизайна Джейсон Ян.

Его не взяли на желанную работу в Apple, отдав предпочтение более опытным кандидатам. Вместо нытья он начал трёхмесячный проект редизайна приложения Apple Music для iOS. В своём посте на Medium он объяснил, что это возможность лучше углубиться в основы UX-дизайна, чем тратить время в Sketch и Principle. Вот, что у него получилось.

Пользовательский интерфейс

https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-irov7B9FAaumtLSLDugAaA.mp4 https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-QUIA5aEdM9cajMeeV4JBPw.mp4

Исполнители и треки

https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-VUfGMT2lKlT4ee0tbPIiuQ.mp4 https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-Lin_eRDmYpbXeU3pz9PmBw.mp4

Список исполнителей и плейлистов

Было

Стало

Меню стало удобнее

https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-wV5iwdTRriGrcdt0Ws2_0Q.mp4

Так выглядит меню с проигрываемой песней

https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/05/1-8QqZIvxNA2ikJz66bUkCbg.mp4

С полной статьёй Джейсона можно ознакомиться здесь

Источник: The Next Web

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