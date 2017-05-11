Студент изменил дизайн Apple Music после того, как его не взяли в Apple
Самое сложное после отказа — это двигаться дальше. Так и сделал студент Северозападного университета дизайна Джейсон Ян.
Его не взяли на желанную работу в Apple, отдав предпочтение более опытным кандидатам. Вместо нытья он начал трёхмесячный проект редизайна приложения Apple Music для iOS. В своём посте на Medium он объяснил, что это возможность лучше углубиться в основы UX-дизайна, чем тратить время в Sketch и Principle. Вот, что у него получилось.
Пользовательский интерфейс
Исполнители и треки
Список исполнителей и плейлистов
Было
Стало
Меню стало удобнее
Так выглядит меню с проигрываемой песней
С полной статьёй Джейсона можно ознакомиться здесь
Источник: The Next Web