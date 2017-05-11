Четверг, 11 Мая

Почему Snap потерял более $2 млрд за 3 месяца

11.05.2017 11:00 492

Если кратко, то все эти деньги ушли на зарплаты и премии сотрудников. Причём, все средства потрачены в первый же квартал в качестве публичной компании. Если отбросить эту часть затрат, то компания потратила ещё 188 млн. долларов на разные нужды.

Какую картину видит инвестор:

Почему Snap потерял более

Насчёт 2 миллиардов: значимая часть ушла на “содержание” СЕО компании, Эвана Шпигеля — он заработал более $550 млн, 1.1 млрд ушёл остальным сотрудникам.

Это самая большая глупость компаний из Силиконовой долины.

Источник: Recode

Источник

Почему Snap потерял более $2 млрд за 3 месяца
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