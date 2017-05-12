Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что датчик сердцебиения в Apple Watch может определить общую сердечную аритмию, которая может стать причиной инсульта.

В рамках исследования была разработана нейронная сеть, работающая в паре с приложением Пульс для Apple Watch. Она способна отличить фибрилляцию предсердий от нормального сердечного ритма. Результаты были представлены на конференции Heart Heart Rhythm 2017 в четверг.

Для обучения искусственного интеллекта исследователи собрали результаты 139 миллионов измерений пульса и 6338 мобильных кардиограмм от 6158 зарегистрированных пользователей.

Около 200 пациентов с диагнозом пароксизмальной фибрилляции предсердий стали участниками исследования, они делали мобильную ЭКГ один раз в день, когда чувствовали проявление симптомов. Каждый пациент носил Apple Watch до и после процедуры, следя за сердечным ритмом.

Исследование показало, что носимые гаджеты могут облегчает диагностику серьезных проблем с сердцем, но пока не может полностью заменить традиционные методы.

В будущем ИИ может вполне применяться для профилактики сердечных заболеваний.

Источник: Appleinsider

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