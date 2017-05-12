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Твиттер планирует запуск круглосуточных видеотрансляций

12.05.2017 8:00 82

Энтони Ното, операционный и финансовый директор Twitter, рассказал о планах компании начать круглосуточное вещание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Так называемый Twitter TV либо The Twitter Network будет показывать в прямом эфире концерты, спортивные игры и новости. Только за три месяца 2017 года пользователи сгенерировали более 800 часов контента.

Мы определенно реализуем эту функцию. Наша цель — сделать так, чтобы вы, когда захотите узнать что творится в мире, сразу заходили в Twitter.

Компания уже заключила соглашение с Amazon. Точные сроки Энтони не назвал, уйдя от ответа: “Мы работаем над многими вещами”.

Прямые трансляции приносят сервису нехилый трафик. Например, NFL в прямом эфире смотрят через сервис Twitter 3.5 миллионов зрителей, церемонию вручения Оскара смотрели 6.4 миллиона. Инаугурация президента США собрала 8.6 миллионов наблюдателей, а день выборов — 7.7 млн.

Соглашение с Amazon, помимо NFL, предусматривало трансляцию UFC. Тогда доступ к матчами главного бойцовского турнира был платным. На покупку прав компания потратила 10 млн долларов.

Эфиры ещё 120 видов спорта привлекли большую аудиторию. Тогда у Twitter возникла идея создать собственное спортивное ток-шоу наподобие The Rally. Оно дешёвое в производстве, поэтому сейчас компания готовит шоу The Starters. Руководство надеется занять своё место рядом с Netflix и Amazon.

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