Уже несколько дней плотно играю в Prey и напоминает этот процесс чистку лука — снимаешь шкурку за шкуркой, двигаясь к сердцевине. Только вместо плача улыбка, руки трясутся как у наркомана и тянутся к джойстику — вроде надо написать про Prey, пока еще есть время перед отпуском, но скорее бы вернуться назад, в игру.

Про сюжет

Тут лучше ничего не рассказывать, потому что один сплошной спойлер. Альтернативная история, будущее, США и СССР совместно построили космическую станцию для исследований, ммммм, ну а дальше спойлеры. Вы просыпаетесь в квартире с отличным видом, наряжаетесь в костюм, везут вас на испытания, дальше начинается чертовня и потихоньку, полегоньку, будете все понимать. Очень интересный вид из вертолета! Когда появится первый мимик — это очень интересный момент, способный у чувствительных натур призвать на свет немножко кирпичей.

Про нейромоды

Это такие улучшения. В отличие от Deus Ex тут нельзя купить в магазине десяток комплектов и спокойно тратить — здесь каждый нейромод на счету и нужно очень хорошо подумать, куда и что себе вставить. Многочисленные гайды не открывают полной картины. Бесшумная ходьба поможет не тратить боеприпасы на врагов. Усовершенствованное владение гаечным ключом поможет не тратить боеприпасы на врагов. Дорогущее укрепление турелей (8 нейромодов!!!) поможет не тратить лишний раз боеприпасы на врагов и собирать запчасти из сбитых операторов. Чтобы собирать запчасти, тоже нужен навык. Качать ли «Хакера» или лучше обходить преграды? Качать ли силу для перетаскивания тяжестей, или обходиться утилизирующими гранатами? Качать ли умения тифонов, или остаться человеком? Все это вопросы, остающиеся без ответов — вернее, ответ каждый найдет для себя самостоятельно. Я качаю только человеческие ветки, учитывая особенности игры. Укрепляю турели, крадусь бесшумно, ловко бью гаечным ключом и убегаю. Может, я не прав.

Про место

В отличие от Dishonored, где есть цепочка отдельных локаций, здесь есть станция и места, куда можно вернуться практически в любой момент. Убить всех врагов не получится, так как пришельцы постепенно распространяются по станции, становятся агрессивней — в первые часы будете бить мимиков, затем убегать от ужаса (это такой пришелец, по имени Ужас). Тут снова возвращаемся к нейромодам — или вы будете постоянно принимать бой, а ресурсов мало, а сил тоже немного, или научитесь красться, работать с турелями. Ну, или прямая вам дорога к пришельцам. Чтобы понять станцию, нужно обладать пространственным мышлением, ну или развить его по ходу игры. Центральный лифт, коридор с пониженной гравитацией, шлюзы и переходы через открытый космос, попасть из одного места в другое можно разными путями, выбирайте на вкус. Про Dishonored напоминает совершенный дизайн локаций, все на своем месте, все очень красиво и выверено до миллиметра.

Лица людей тоже напомнят вам про Dishonored. И угри в банке — тоже напомнят про Dishonored. Многое напоминает Dishonored! Даже гипсо-пушка в чем-то перекликается со способностями героя из Dishonored 2 — не забудьте, из гипса можно сделать ступеньки и забраться повыше. Фанаты Dishonored будут очень довольны! В некоторые места специально возвращаюсь, чтобы обыскать со всем прилежанием. Некоторые задания подразумевают поиск тайников (горящая пожарная сигнализация, удар ключом, вот тебе бабушка и Юрьев день), другие требуют осмотреться — разочарованы не будете. На балках сверху переливаются нужные вещи, за решетками, где вроде одни ящики, есть ниши с припасами и записками, смотрите в оба на трупы и окрестности. Отдельно мерси за дизайн лобби с небольшим музеем. Играл я на PS4 Pro, графика хороша без всяких «но».

Про кирпичи

Надо понимать, что Prey это игра, где кирпичей можно наложить очень большую кучу даже после десяти часов прохождения — когда с криком к вам перемещается фантом, срабатывает отец-инстинкт и прежде всего хочется бежать. Мимики оборачиваются предметами, вроде их можно искать с помощью специального прибора (психоскоп, кажется, оно так называется), но потом расслабляешься и, когда совсем расслабишься, на тебя набросится стул, на лету трансформируюсь в черного паука. Ночью, да с хорошей гарнитурой, да если еще ничего не отвлекает — кирпичи выкладываются в большую такую избу. Поддерживает тревогу ненавязчивый сандтрек, чем-то напоминающий мелодию из «Малыша и Карлсона», там, где Карлсон играет в привидение — кажется, что мотивчик вот-вот продолжится знакомой с детства темой, но нет. Обратите внимание, как поиграли с громкостью саундтрека, как композиции меняются от локации к локации, порой убаюкивая внимание — расслабляться тут нельзя иначе снова на свет появляются кирпичи.

Про игру

Чем-то Prey напомнила старые игрушки и ощущения из детства, я все пытался поймать это ускользающее ощущение — что же за эмоции пробудились во время игры? Потом я вспомнил, с таким же восторгом и интересом я в свое время познавал Half-Life. Первую, вторую части, дополнения, моды. В Prey нет диких схваток с диким расходом боеприпасов, но вот в части продвижения к цели что-то схожее наблюдается. Игра атмосферная, захватывающая, с сотней намеков и маленьких историй. Порой грустных.

Про оружие

Есть оружие охраны, есть нестандартное оружие, есть возможности мимиков, есть особые умения, типа боевой концентрации, когда время замедляется. Оружия очень мало! Орудовать чаще всего приходится гаечным ключом, патронов для пистолета с глушителем и дробовика постоянно не хватает, выше писал об этом. Их можно сделать, да, но тут надо выбрать, или еще один нейромод, или патроны. Да и в изготовлении нейромодов вы столкнетесь с препятствием.

Среди оружия есть вроде бы бесполезный арбалет «Охотница», стреляющий игрушечными дротиками — я его поначалу разобрал, потом понял, что можно разбить окно гаечным ключом и дротиком открыть дверь в комнате охраны или еще где. Еще дротиком можно открыть дверь, выбирая функции на компьютере. Уверен, некоторые сейчас подумали ОХ ТЫ Ж и побежали пробовать — не благодарите, я лично поражаюсь тому, сколько в Prey намешано подобных мелочей. Смотреть тут надо во все глаза и обращать внимание на каждый метр игрового пространства.

Из оружия очень нужны гранаты, превращающие окружение в материал — с их помощью можно проникать в заваленные хламом проходы и быстро уничтожать группы товарищей. Сердце кровью обливается, когда приходится делать это, такие гранаты попадаются не часто, делать их дорого, короче, берегите гранаты как зеницу ока.

Про врагов

Убить вас может даже обычный маленький мимик, если не будете крутиться и вертеться, это как раз и произойдет. Фантомы и человекоподобные пришельцы могут атаковать с разных дистанций и разными способами, тут тоже нужно вертеться и крутиться. Помогают усиленные турели, но один-два выстрела огненного фантома и турель улетает в угол и вы остаетесь один на один с проблемой. «Раш» с пистолетом — это очень круто, но если против вас два фантома, то хилый запас патронов вы быстро расходуете и остаетесь с гаечным ключом против ловких и быстрых врагов.

Короче, беспросветная тьма ждет вас, если не включать башку. Чтобы ее включить, читайте описание перков внимательно. Бесшумно подкрасться, бесшумно напасть (так урон больше, если куплен соответствующий перк), ударить прокачанным гаечным ключом, вот это хорошо! Зер гуд, Вольдермар! Еще не забывайте использовать приманки в паре с турелями. Вообще, турели — это ваши единственные настоящие друзья на станции.

Про итог

Игру еще не прошел до конца, концовок тут несколько, говорят, что можно пройти за двадцать часов, некоторые проходят за 20 минут, если вы, как и я, работаете днем и особо не можете играть 24 часа в сутки, то тогда у вас точно есть отличное развлечение минимум на неделю. Несмотря на относительную компактность станции, тут много чего можно тщательно изучить, есть хорошие и непростые (и не тупые) побочные миссии. Тут есть ИГРА. Полагаю, по времени прохождения это примерно как Dishonored 2, то есть, немало. Ну и, полагаю, Prey заслуживает вашего внимания вне зависимости от того, что вам нравится — выше сказал про Half-Life, можно вспомнить BioShock, но не хочу никого путать; вещь самобытная, очень интересная, не собранная из кусков других игр.

Отличное развлечение для мая, да и для ближайших месяцев и даже лет — поиграть в Prey не морщась можно будет и через годик. Получил и еще получаю огромное удовольствие и стремлюсь смаковать Prey как можно дольше — способы для этого описаны выше, изучайте каждый метр, познайте строение станции, отвлекайтесь на побочные миссии, читайте книги, читайте записки, проникнитесь духом исследовательской лаборатории на орбите Луны, где творится сущий ад.

P.S. Последний совет — не забывайте про быстрое сохранение после каждой схватки, после каждого угла.

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