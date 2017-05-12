Частное облако способно кардинально изменить метод управления технологическими и информационными ресурсами с помощью консолидации, виртуализации и стандартизации обработки данных.

Частное облако – IT-инфраструктура дешевле и быстрей

Виртуализация инфраструктуры и серверного оборудования является основным фундаментом частного облака. Такая виртуализация поможет наиболее эффективно структурировать и объединить в пул ресурсы, а также более оперативно их предоставлять. Например: серверы, диски для хранения данных, программное обеспечение, выступающее связующим звеном, десктопы и т.д.

Частное облако призвано задействовать виртуальные машины, ПО, операционные системы, абстрагировать ресурсы хранения данных, программное обеспечение вычислений, масштабирование. Его основным преимуществом является то, что подобная инфраструктура способна подстроиться по требования вашего бизнеса и решать задачи любой сложности. Если вас заинтересовала такая информация, то ссылка на сайт позволит более детально узнать, что такое частное облако, как оно работает и как перейти на него.

Кому необходимо переходить на частное облако и когда это оптимально сделать?

Сегодня практически каждое предприятие внедряет частное облако. Это не зависит от его размеров, сферы деятельности и формы собственности.

Такое решение позволит существенно увеличить оперативность бизнеса, повысить его эффективность и прибыльность. А также с частным облаком у вас будет большое конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями, до сих пор использующими физические устройства.

Предпосылки, которые приводят предприятия и организации к подобному переходу:



в структуре компании предстоят изменения;



в организации планируется замена парка ПК;



служба IT выделяется в аффилированную структуру;



внедряются корпоративные информационные системы или планируется их замена;



в IT-сфере увеличивается нагрузка или же повышаются требования бизнеса к ИТ-инфраструктуре.



Основными преимуществами перехода на частное облако выделяют: