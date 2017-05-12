Разработчик приложений для компьютеров Mac, MacPaw, скупил всю коллекцию музея Apple компании Tekserve и привёз для показа в Киев. Компания в своём блоге объявила об открытии музея на базе своего офиса.

Вот перечень некоторых экспонатов: оригинальный Mac от Стива Возняка, Apple III, Outbound, Apple Lisa, куб NeXT. Разработчики приглашают читателей на экскурсию.

MacPaw — разработчик сервиса подписки Setapp. Это популярный сервис, который позволяет приобретать хороший софт для macOS по подписной модели, как музыку в Apple Music . Из других приложений компании можно отметить Hider 2, CleanMyMac 3 и Gemini 2.

Tekserve был самым старым сервисным центром по обслуживанию техники Apple. Буду в Киеве, обязательно схожу и сделаю фото-отчет на сайте.

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