Apple делает акцент на камере iPhone. На каждой презентации нового флагмана, в рекламных роликах, очень часто отличительной особенностью своих смартфонов Apple ставит камеру. Не потому, что камера iPhone лучшая в своём классе, хотя с этим многие могут поспорить, а потому, что камера — ключевая функция любого смартфона.

Это правильный подход. Несмотря на то, что камера iPhone — это самая популярная камера в мире, об этом говорит статистика крупнейших фотостоков, многие люди до сих пор не используют камеру по назначению. Покупают смартфон «за дорого», а про камеру забывают. Для таких людей Apple пытается донести посыл — снимать нужно, ведь раньше у нас такой возможности не было.

На своём сайте, Apple выпустила маленькие обучающие видео, которые демонстрируют режимы съёмки. Вы не поверите, но очень большому количеству людей они будут полезны. Да, я понимаю, что сейчас многие скажут, мол «Apple, что, держит своих покупателей за дураков, неужели они не знаю, как включить камеру и запустить портретный режим?». Эти видео нацелены на людей, которые до сегодняшнего дня не использовали возможности камеры iPhone и чем больше обычных пользователей начнут пользоваться камерой, тем будет лучше. Именно такой подход к позиционированию обычной возможности смартфона мне нравится.

Это видео о возможностях портретного режима iPhone 7 Plus. Когда в сети появляются сравнения камер смартфонов, люди забывают указывать про эту опцию, а ведь сравнивая камеры необходимо делать акцент не только на технических характеристиках модулей и сравнивать фото, а ещё и указывать на возможные сценарии использования фотофункций смартфона. Портретный режим в iPhone 7 Plus – это фишка, из-за которой я не тороплюсь менять свой iPhone на Galaxy S8 или Pixel.

Как делать фото крупным платом. Тоже очень простая рекомендация, кому-то будет полезной.

Как снимать панорамы на iPhone. А вот этой функцией вообще мало кто пользуется и зря. Может показаться, что проще перевернуть смартфон в вертикальное положение и сделать фото, но это не то же самое. В режиме «Панорама» более широкий угол захвата изображения.

Как снимать фото без вспышки. Любой фотограф знает, что вспышка на смартфоне скорее всего испортит фотографию, тут Apple не объясняет почему так происходит, но делает акцент на источниках света и экспозиции.

И как всегда, рекламные ролики Apple не больше одной минуты, минимум потраченного зрителем времени и максимум полезной информации. Не могу сказать, что фото примеры Apple являются «шедеврами», хотя у них есть рекламные видео, где показываются крутые фото пользователей, но нужно помнить, что эти «гайды» для обычных людей. Вот, к примеру, мои родители часто снимают на смартфон, но познаний в этом вопросе у них нет, в итоге желание запечатлеть какой-то интересный момент жизни превращается в испорченный кадр. Вот для таких людей эти материалы и это, как мне кажется, важно.

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