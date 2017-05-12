У Microsoft никогда не получалось подружиться с мобильными. Windows Phone уже давно скорее мёртв, чем жив, поэтому компания решила двигаться дальше. После потери собственной мобильной ОС, Microsoft станет внедряться в iOS и Android.

Компания хочет, чтобы то, что мы делаем на компьютере, можно было бы сразу продолжить и на смартфоне. Идея проста: сделать любое устройство продолжением компьютера. И вполне реализуемая.

Джо Бельфиоре после года путешествий по миру со своей семьёй вернулся в Microsoft. И он, главное лицо Windows Phone, пользуется iPhone. Он признался, что был поражен увиденным в Сиэтле: учителя ходили в футболках Cortana и пользовались мобильной ОС Microsoft.

Сатья Наделла предсказал, что однажды каждый будет пользоваться шестью устройствами, а большинство из них будут работать не на Windows. Windows 10 идёт к тому, чтобы стать частью экосистемы Android или iOS. Большинство людей как раз и использует ноутбук на Windows в паре со смартфоном на одной из этих ОС. Cortana работает на всех платформах, данные синхронизируются в облаке, Word для iOS открывает текст с того места, на котором вы остановились на компьютере и так далее.

Полезной функцией стал бы единый буфер обмена: скопировали с компьютера, вставили в телефон.

Главная цель Microsoft: сделать чужие устройства лучше. Бельфиоре сказал: “Мы хотим, чтобы пользователь мог выбрать, на какой ОС работать, не потеряв какие-либо данные”.

Источник: The Verge

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