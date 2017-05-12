Пятница, 12 Мая

Мобильное подразделение Microsoft сделает iOS и Android лучше

12.05.2017 12:00 328

У Microsoft никогда не получалось подружиться с мобильными. Windows Phone уже давно скорее мёртв, чем жив, поэтому компания решила двигаться дальше. После потери собственной мобильной ОС, Microsoft станет внедряться в iOS и Android.

Компания хочет, чтобы то, что мы делаем на компьютере, можно было бы сразу продолжить и на смартфоне. Идея проста: сделать любое устройство продолжением компьютера. И вполне реализуемая.

Джо Бельфиоре после года путешествий по миру со своей семьёй вернулся в Microsoft. И он, главное лицо Windows Phone, пользуется iPhone. Он признался, что был поражен увиденным в Сиэтле: учителя ходили в футболках Cortana и пользовались мобильной ОС Microsoft.

Сатья Наделла предсказал, что однажды каждый будет пользоваться шестью устройствами, а большинство из них будут работать не на Windows. Windows 10 идёт к тому, чтобы стать частью экосистемы Android или iOS. Большинство людей как раз и использует ноутбук на Windows в паре со смартфоном на одной из этих ОС. Cortana работает на всех платформах, данные синхронизируются в облаке, Word для iOS открывает текст с того места, на котором вы остановились на компьютере и так далее.

Полезной функцией стал бы единый буфер обмена: скопировали с компьютера, вставили в телефон.

Главная цель Microsoft: сделать чужие устройства лучше. Бельфиоре сказал: “Мы хотим, чтобы пользователь мог выбрать, на какой ОС работать, не потеряв какие-либо данные”.

Источник: The Verge

Источник

Джон Скалли: следующему iPhone нужна батарея получше
Меч Короля Артура (2017): Мы твой народ, хоть ты нам и не нравишься
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.