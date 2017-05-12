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Galaxy Note 7R появится в начале лета

12.05.2017 11:00 82

Galaxy Note 7R может выйти уже в этом месяце в Южной Корее. Слухи твердят, что Samsung уже подала заявку на сертификацию безопасности восстановленного Galaxy Note 7.

Главное изменение — устройство получило аккумулятор на 3200 мАч и работает под управлением Android 7 Nougat. Цена снижена — 620 долларов.

Из других характеристик: 5.7-дюймовый дисплей с разрешением 1440х2560 пикселей, процессор Exynos 8890, графика Mali-T880, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. 12-мегапиксельная основная камера. Фронтальная камера на 5 мегапикселей имеет сканер радужной оболочки глаза.

Источник: Samsung

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