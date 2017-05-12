Вирус WCry (WannaCry) шагает по компьютерам во всём мире. Причём, атаке подвергаются не простые пользователи, а достаточно крупные компании. В России были заражены компьютеры Министерства внутренних дел и сотового оператора “Мегафон”.

12 мая атаке подверглись ПК в офисе “Мегафон”, но перебоев со связью не было. Проблемы подтвердили в пресс-службе, а директор по связям с общественностью Пётр Лидов раскрыл принцип работы вируса: “Компьютеры блокировались и просили выкуп”.

Хакеры пытались атаковать и “Вымпелком”, но атака была успешно отражена. От аналогичного взлома пострадала и испанская телекоммуникационная компания “Telefonica”. Личные данные пользователей не пострадали, но все компьютеры были отключены. Повлияло ли это на предоставление услуг — неизвестно. Руководство компании в целях безопасности попросила пользователей выключить и свои ПК.

В более чем в 40 британских больницах Лондона, Ноттингема, Камбрии, Блэкберна, Блэкпула, Дербишира и Хартфордшира одновременно были заблокированы все компьютеры и телефоны. Некоторые госпитали даже приостановили приём новых пациентов, а весь персонал был отправлен домой. Национальный госпиталь Лондона отправляет всех новых пациентов в другие учреждения.

Сотрудники МВД сообщают и об атаке, которая поразила компьютеры нескольких региональных управлений. Официально информация не подтверждается. Всего известно о 57 000 случаях взлома — среди лидеров Россия, Украина и Тайвань. Число увеличивается с каждой минутой, а о каждой попытке сообщают пользователи социальных сетей.

Распространение хакерских атак началось днём 12 мая, в числе первых жертв оказались испанские компании — кроме Telefonica, пострадали газовая компания Gas Natural, энергетическая Iberdrola, банк Santander (титульный спонсор Ла Лиги) и консалтинговая компания KPMG. Далее поступили сообщения об атаке компьютеров Британской системы здравоохранения.

Intel даже разместили карту атакованных стран в реальном времени:

https://intel.malwaretech.com/WannaCrypt.html

Трудно подсчитать убытки компаний и общий ущерб, тем более, что распространение вируса не прекратилось. А самое загадочное в этой ситуации то, что пока не известен принцип распространения вируса.

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