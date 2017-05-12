Джон Скалли: следующему iPhone нужна батарея получше
Apple планирует продвигать свои сервисы, но это невозможно без увеличения времени работы, считает Джон Скалли, бывший генеральный директор Apple.
“Я думаю, что iPhone до сих пор остаётся самым значимым продуктом в мире, и Apple следует продолжать двигаться в этом направлении”, сказал Скалли в эфире CNBC, “однако iPhone получает всё больше сервисов и большинство из них связаны с видео, время жизни от аккумулятора становится большой проблемой.”
Слухи о следующем iPhone кружатся вокруг гибкого LED-дисплея, беспроводной зарядки и батареи увеличенной ёмкости, ведь теперь нет «лишнего» 3,5-мм разъёма.
Доход от продаж цифрового контента растёт из года в год, демонстрируя самый стремительный рост среди всех сегментов Apple. “Я думаю, что все ждут новый iPhone, чтобы обновить свой. iPhone становится всё привлекательнее благодаря сервисам. И выручка компании растёт.”
Apple продолжает вкладывать деньги в мультимедиа. Например, в фильм о кинофестивале Tribeca для Apple Music.
“Сейчас я не имею отношения к компании, но желание инвестировать в контент выглядит вполне логично… Я считаю, что руководство делает правильные шаги”.
Источник: CNBC