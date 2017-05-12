Пятница, 12 Мая

Джон Скалли: следующему iPhone нужна батарея получше

12.05.2017 17:00 82

Apple планирует продвигать свои сервисы, но это невозможно без увеличения времени работы, считает Джон Скалли, бывший генеральный директор Apple.

“Я думаю, что iPhone до сих пор остаётся самым значимым продуктом в мире, и Apple следует продолжать двигаться в этом направлении”, сказал Скалли в эфире CNBC, “однако iPhone получает всё больше сервисов и большинство из них связаны с видео, время жизни от аккумулятора становится большой проблемой.”

Слухи о следующем iPhone кружатся вокруг гибкого LED-дисплея, беспроводной зарядки и батареи увеличенной ёмкости, ведь теперь нет «лишнего» 3,5-мм разъёма.

Доход от продаж цифрового контента растёт из года в год, демонстрируя самый стремительный рост среди всех сегментов Apple. “Я думаю, что все ждут новый iPhone, чтобы обновить свой. iPhone становится всё привлекательнее благодаря сервисам. И выручка компании растёт.”

Apple продолжает вкладывать деньги в мультимедиа. Например, в фильм о кинофестивале Tribeca для Apple Music.

“Сейчас я не имею отношения к компании, но желание инвестировать в контент выглядит вполне логично… Я считаю, что руководство делает правильные шаги”.

Источник: CNBC

Источник

Джон Скалли: следующему iPhone нужна батарея получше
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