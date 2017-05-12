Что будет, если взять легенду и превратить её в блокбастер? Прославленный режиссёр Гай Ричи взялся за дело и показал историю о короле Артуре. Фильм только появился в российском прокате, спешу поделиться впечатлениями.

Если вы учились на истфаке и досконально знаете, как всё было на самом деле у древних бриттов, то фильм вам не понравится. А если вы фанат вселенных Marvel или DC? И предпочитаете менее «напряжные» фильмы? Тогда посмотрите эту историю, по духу она ближе к комиксам, чем к подробному историческому повествованию.

Рассказывать сюжет я не буду, потому что фильм, по сути, чистая выдумка. Ведь само существование короля Артура — предмет спора историков и учёных. Цитировать Википедию не буду, статья об Артуре весьма подробна, если хотите узнать, что же там такое было на самом деле.

Люди хотят хлеба и зрелищ, вот и фильм получился в духе жанра: главный герой ведёт совсем не королевскую жизнь: поднимается с самых низов, живёт в борделе, собирает дань с торговцев. И это будущий спаситель страны от тирании?! Да, этот парень поднимет восстание и возглавит сопротивление, всю жизнь вспоминая ту трагедию, которая случилась у него на глазах в раннем детстве. Она будет мучать его по ночам, мешая спокойно жить.

Когда я шёл в кино, то думал, что же получится после отличного Шерлока, который тоже снимал Гай Ричи? Будет так же круто или не очень? По-моему, фильм удался, если абстрагироваться от древней легенды и попробовать подумать о том, а что вообще хотели передать авторы этой картины.

В легенду вложили мысль о том, как человек борется с собой, как ему не хочется принимать новый груз и менять образ жизни.

Это интересно, потому что я раньше и не думал о том, что претендент на королевский трон задаётся такими вопросами. В книжках обычно писали, как будущий король вытаскивает меч из камня, после чего становится правителем Англии.

В фильме же показали героя, который живёт своей жизнью, ни о чём не догадывается, а потом на него сваливается «счастье», а он всеми силами пытается избежать уготованной ему доли на остатках римской империи. А ещё очень интересно обыграли момент появления того самого камня, в котором застрял меч, тогда и не возникает вопросов, почему его мог вытащить только один человек во всей стране.

У фильма отличный саундтрек, музыка подобрана с душой, так что ощущение ярости и злости на экране во время батальных сцен и эффектных драк доходит и до себя самого, хотя спокойно сидишь в кресле с поп-корном.

Мне фильм понравился, хотя это и не то творение, которое однажды захочешь посмотреть повторно. В этом и его проблема, потому что я делю фильмы на те, которые готов однажды посмотреть заново, и те, которые смотреть повторно не стану. На этот раз получилось хорошее «одноразовое» творение: простое, не занудное, с простыми персонажами и эффектной звуковой дорожкой. Вот вам ссылка на саундтрек к фильму «Меч Короля Артура» в iTunes. Кстати, тот же композитор Даниэль Пембертон отвечал и за музыку к другому фильму Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.»

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