И так, что мы знаем про новый вирус, который косит без разбора компьютеры уже в 74 странах, оставляет без работы врачей, учителей, госслужащих, банки и серьёзные предприятия?

WannaCry — специальная программа, которая блокирует все данные в системе и оставляет пользователю только два файла: инструкцию о том, что делать дальше, и саму программу Wanna Decryptor — инструмент для разблокировки данных.

Заплати немного «баксов» в биткоиновом эквиваленте ($300) и живи спокойно. Знакомая схема ещё с 2000-х, не так ли? Не удивлюсь, если многие заплатили.

Большинство компаний, занимающихся компьютерной безопасностью, имеют инструменты дешифровки выкупа, которые могут обходить программное обеспечение. Для обычных смертных способ «лечения» пока неизвестен.

Как не попасть?

А это самое интересное, до сих пор никто не может дать однозначного ответа, каким образом вирус распространяется. Наиболее распространённые способы установки вируса — скомпрометированные электронные письма и веб-сайты. Вот что пишет читатель нашего сайта.

Известно лишь одно, эта уязвимость была прикрыта Microsoft ещё в прошлых обновлениях. Но мы-то знаем, как люди относятся к обновлениям от «майков», не так ли?

Вот и парадокс, много людей вообще отключили обновления системы и сейчас ловят вот такие трудности.

То есть, если ваша система регулярно обновлялась, шанс словить WannaCry крайне мал. Так как WannaCry блокирует все данные, то резервная копия важных файлов – это ваше спасение.

Я словил WannaCry, что делать?

В первую очередь никому ничего не платить. Если есть резервная копия данных — будет чуть легче. Если копии нет, шанс потерять файлы есть. В сети люди рекомендуют просто выключить компьютер и не давать ему работать, хотя на время для выкупа данных авторы этого творения дают пару дней.

WannaCry — горе на голову Microsoft или случайный «пиар»?

После этого случая люди задумаются о важности своевременного обновления. А ты уверен, что твой Windwos на последней версии? Рекомендуем прямо сейчас пропатчиться.

Этот случай трудно назвать централизованной атакой, скорее случайная оплошность большинства пользователей, которая «вскрыла» отдельные страны и демонстративно показала халатность пользователей Windows, которые использовали старые операционные системы, не обновлённые, и, скорее всего, даже не лицензионные. Именно поэтому большинство случаев заражения выявлено в России и Украине.

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