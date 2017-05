Пока бушует вирус, лишая пользователей Windows-систем работоспособной техники, специалисты не сидят без дела. Так, автор твиттера @MalwareTechBlog решил проследить за активностью вируса. Он обнаружил, что вредоносный софт обращается к домену с диким названием iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, после чего зарегистрировал такой адрес.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.

— MalwareTech (@MalwareTechBlog) May 13, 2017