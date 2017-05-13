В наше время трудно найти человека, который не использует в своей обычной жизни или работе современное мобильное устройство. Можно сколько угодно много говорить о том, что компьютерные технологии заставляют людей вести малоподвижный образ жизни, отучили общаться вживую, но преимущества использования гаджетов трудно переоценить. Люди старшего поколения могут вспомнить несколько фантастических фильмов, которые показывали людей, которые общались с собеседником на расстоянии в реальном времени. Теперь же, в возможностях видеоконференций никто не увидит ничего странного и удивительного. На сегодняшнем мировом рынке имеется большее количество гаджетов от разных производителей. Есть признанные лидеры, которые пользуются своей популярностью и берут за свои устройства довольно большие деньги, а есть компании, которые выпускают надежную продукцию и предлагают покупателям разумное сочетание цены и качества за продукцию.

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