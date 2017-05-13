Современный шопинг давно вышел из рамок привычного хождения по магазинам. И причин такому явлению много. Ученые подсчитали, что человек на поиск и совершение покупок тратит до 5-7 лет жизни, хотя половину этого времени можно потратить на более приятные занятия, если грамотно подходить к вопросу. Как сегодня правильно шопиться и как быть в курсе новых тенденций?

Самый простой пример: нужно приобрести аксессуары и текстиль (декоративный прикроватный столик и ковер) в отремонтированную спальню для завершения образа уютного гнездышка. Представление о стиле имеется, цветовая гамма определена, бюджет утвержден. Понятно, что торговых центров, предлагающих нужные товары слишком много, и чтобы обойти и оценить их ассортимент потребуется не одна неделя.

Выход один: пробежаться по страницам интернет-магазинов. Так, например,

на сайте http://m-kovry.ru/ купить ковер для спальни, гостиной, детской можно в огромном ассортименте причем по ценам, ниже любого торгового центра. Аналогично обстоит дело и с предметами обстановки, которые в большинстве случаев доставляются покупателю по указанному адресу в самое короткое время, а услуга обойдется гораздо дешевле, чем у частного перевозчика.

Возможно, сложнее обстоит дело с приобретением предметов гардероба. Всегда есть риск не попасть в размер. Но и здесь есть выход. Многие серьезные онлайн-продавцы предлагают доставку целого размерного ряда выбранной модели, а курьер терпеливо ожидает, пока потенциальный покупатель определиться с размеров. Именно магазины одежды, обуви и аксессуаров чаще всего предлагают зарегистрированным пользователям промокоды, позволяющие получать скидки. Если добавить к акционному товару промокод, понравившийся товар может обойтись очень дешево.

Еще один плюс шопинга онлайн – это подписка, которая дает возможность всегда быть в курсе новинок и акций и не пропустить значимые распродажи. Часто действуют и дополнительные скидки за частые покупки, привлечение новых покупателей, активное участие в конкурсах и опросах. Многие психологи утверждают, что самым простым способом разгрузки нервной системы является домашний шопинг. Простая прогулка по интернет-магазинам сидя на любимом диване позволяет отвлечься от рабочих проблем, снять напряжение, предотвратить развитие депрессии и просто улучшить настроение.

Современный человек знает цену времени, это тот невосполнимый ресурс, который всегда находится в ограниченном состоянии. Рядом с ним шагают финансы и здоровье. Так вот, если грамотно организовать покупки, автоматически происходит сбережении времени, денег и нервов, то есть здоровья. Именно здесь и ощущается прелесть поиска и приобретения нужных товаров онлайн.