Технический прогресс привел к тому, что сегодня найдется очень мало людей, которые не пользуются электронной техникой. Еще недавно мобильные телефоны вызывали восторг и трепет, а сегодня у многих из нас по несколько гаджетов. Пожалуй, на свете нет больше ни одной области производства, которая могла посоревноваться с разработкой современной электроники. В мире есть несколько мировых брендов, которые ведут борьбу за верхние строки рейтингов популярности. Однако ни для кого не будет открытием, что на первой строчке находится продукция компании Apple. За годы своего существования американский концерн смог вытеснить всех конкурентов и стать полноправным законодателем в своей области.

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