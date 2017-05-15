Весьма оригинально прибыл за своим заказом мужчина из Австралии в местный МакДональдс: прилетел, забрал заказ и улетел обратно, этим и удивил остальных.

Пилотом с гамбургерами заинтересовались госструктуры — Управление безопасности полётов гражданской авиации (CASA) начало расследование, есть ли у пилота разрешение на управление и на посадку в этом месте. Это ж насколько нужно любить фаст-фуд, чтобы послать за ним на вертолет? Читаешь новость и как будто съемки новой серии Гарольд и Кумар посмотрел.

Источник: Tjournal

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