Вторник, 16 Мая

EA порадует новой Sims Mobile для Android и iOS

15.05.2017 10:00 492

The Sims всегда казалась игрой для смартфонов, хотя никогда полноценной мобильной версии не имела. В 2011 вышла Sims FreePlay, и тогда все надеялись увидеть в ней самостоятельную игру для траты времени на мобильных устройствах, но не сложилось. Однако сейчас уже известно, что столь желанная тач-версия уже даже не в разработке, а на стадии подготовки к релизу. The Sims Mobile станет портом The Sims 4 Legacy Challenge, которая вышла для Windows и macOS в 2014 году.

Короткий тизер показывает, что в новой игре будут все основные аспекты PC-версии: создание симов, отношения, семьи, карьера и тому подобное. На сайте ЕА сказано: “Когда вы со своим Симом достигните успеха, вам станут доступны новые профессии и цели для следующих поколений.”

Также будет доступен мультиплеер с возможностью создания вечеринок с друзьями. Игра будет бесплатной, но со встроенными покупками.

Единственное ограничение — управление лишь одним Симом. Игра уже доступна в Бразилии, что свидетельствует о скором выходе и на других рынках. Вот такой вот продвинутый тамагочи, скоро будет у нас в распоряжении.

Источник: Macworld

Источник

Новая игра в Instagram: найди фаллоимитатор
Toyota займётся летающими автомобилями
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.