The Sims всегда казалась игрой для смартфонов, хотя никогда полноценной мобильной версии не имела. В 2011 вышла Sims FreePlay, и тогда все надеялись увидеть в ней самостоятельную игру для траты времени на мобильных устройствах, но не сложилось. Однако сейчас уже известно, что столь желанная тач-версия уже даже не в разработке, а на стадии подготовки к релизу. The Sims Mobile станет портом The Sims 4 Legacy Challenge, которая вышла для Windows и macOS в 2014 году.

Короткий тизер показывает, что в новой игре будут все основные аспекты PC-версии: создание симов, отношения, семьи, карьера и тому подобное. На сайте ЕА сказано: “Когда вы со своим Симом достигните успеха, вам станут доступны новые профессии и цели для следующих поколений.”

Также будет доступен мультиплеер с возможностью создания вечеринок с друзьями. Игра будет бесплатной, но со встроенными покупками.

Единственное ограничение — управление лишь одним Симом. Игра уже доступна в Бразилии, что свидетельствует о скором выходе и на других рынках. Вот такой вот продвинутый тамагочи, скоро будет у нас в распоряжении.

