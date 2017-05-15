Вторник, 16 Мая

Как выглядит самый дурацкий VR-шлем

15.05.2017 9:30 1066

Технология виртуальной реальности до сих пор не набрала популярности среди пользователей, поэтому каждый производитель пытается чем-то удивить. Из всех переплюнули ребята из университета Ульма в Германии.

FaceDisplay – VR-шлем с тремя сенсорными экранами для взаимодействия как с виртуальным, так и реальным миром. Таким образом, любой стоящий рядом может вмешаться в ваше погружение в иную реальность. Сидите вы, бороздите просторы виртуальных миров, а в вашей комнате кто-то тычет вам в шлем пальцем.

Недостаток в том, что такое внедрение извне может только испортить впечатление. Особенно, когда сосед будет безалаберно тыкать в дисплей, не имея понятия, что происходит у вас на экране. Как видите, VR уже делают все, кому не лень, но популярным этот вид развлечений пока назвать нельзя. Ключевое слово тут “пока”, как обычно энтузиасты надеются на успешное развитие технологии, но сейчас реальную пользу от VR стараются извлечь только большие корпорации и бизнес-сегмент.

Очень показательным является то, что мобильный VR — самый доступный способ погружения в виртуальные миры, так и не набрал армия фанатов, а чего уж нам говорить о дорогих решениях. Этому рынку нужен новый герой. Быть может у Apple получится создать востребованный продукт совместив дополненную и виртуальную реальности?

Источник

Новая игра в Instagram: найди фаллоимитатор
Toyota займётся летающими автомобилями
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.