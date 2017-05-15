Технология виртуальной реальности до сих пор не набрала популярности среди пользователей, поэтому каждый производитель пытается чем-то удивить. Из всех переплюнули ребята из университета Ульма в Германии.

FaceDisplay – VR-шлем с тремя сенсорными экранами для взаимодействия как с виртуальным, так и реальным миром. Таким образом, любой стоящий рядом может вмешаться в ваше погружение в иную реальность. Сидите вы, бороздите просторы виртуальных миров, а в вашей комнате кто-то тычет вам в шлем пальцем.

Недостаток в том, что такое внедрение извне может только испортить впечатление. Особенно, когда сосед будет безалаберно тыкать в дисплей, не имея понятия, что происходит у вас на экране. Как видите, VR уже делают все, кому не лень, но популярным этот вид развлечений пока назвать нельзя. Ключевое слово тут “пока”, как обычно энтузиасты надеются на успешное развитие технологии, но сейчас реальную пользу от VR стараются извлечь только большие корпорации и бизнес-сегмент.

Очень показательным является то, что мобильный VR — самый доступный способ погружения в виртуальные миры, так и не набрал армия фанатов, а чего уж нам говорить о дорогих решениях. Этому рынку нужен новый герой. Быть может у Apple получится создать востребованный продукт совместив дополненную и виртуальную реальности?

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