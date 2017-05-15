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Zelda выйдет на смартфонах

15.05.2017 9:00 328

Посмотрев на успех The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Nintendo Switch, компания заявила о начале разработки версии игры для смартфонов. Релиз состоится в этом году.

Игра, которая по факту продаёт приставку Switch по всему миру очень хорошими тиражами, собирается прийти на мобилочки. Хм… Интересное заявление. Не прибьёт ли это продажи железки? Хотя постойте, если повторится история с Super Mario Run, то приставке точно ничего не грозит. А Nintendo они такие, наступить на грабли второй раз ведь не зазорно?

Игра создаётся в партнёрстве с DeNA и выйдет вскоре после релиза Animal Crossing во второй половине 2017.

В 2015-м году Nintendo пообещала выпустить пять мобильных игр до конца 2017 года. И пока что всё идёт по плану: мы уже увидели Super Mario Run, Miitomo и Fire Emblem Heroes.

Пока не очень ясно, будут ли в новой игре свежие фишки и сколько она будет стоить, но японский разработчик надеется поправить этим своё финансовое положение: в последнем отчётном году, которые закончился в марте, компания заработала на мобильных играх всего $176.4 млн из $4.3 млрд общей выручки. К 2018 Nintendo планирует выйти на 6.7 млрд долларов дохода.

Трудно предположить приблизительную стоимость игры, к примеру на iOS, но лучше уже так, чем море внутриигровых покупок, а ведь в мире Zelda это реализовать проще простого.

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